Universidades regionales empiezan a certificarse con estándares internacionales

En medio de los cuestionamientos sobre la calidad de la educación superior en Colombia, tras recientes escándalos de “carruseles de diplomas”, como el ocurrido con la Fundación Universitaria San José, el sector vuelve a enfrentarse a una pregunta clave: ¿cómo saber si una universidad o institución educativa ofrece realmente educación de calidad?

Algunas universidades con vocación regional están buscando responder a ese interrogante a través de certificaciones internacionales de gestión educativa, que permiten verificar, mediante auditorías externas, cómo funcionan sus procesos académicos.

¿Cuáles son las certificaciones?

Una de estas certificaciones es la ISO 21001, una norma internacional diseñada específicamente para instituciones educativas. Publicada en 2018 por la International Organization for Standardization (ISO), esta certificación evalúa los sistemas de gestión educativa en colegios, universidades y centros de formación.

A diferencia de otros estándares más generales, la ISO 21001 examina aspectos propios del sector educativo. Por eso, varias instituciones de educación superior han comenzado a adoptarla. Entre ellas se encuentra la Fundación Universitaria Colombo Germana, Unigermana, que, si bien contaba con la certificación ISO 9001 en gestión de calidad, decidió avanzar hacia un estándar específico para educación orientado en asegurar procesos académicos consistentes, hacer un seguimiento al aprendizaje y mejora continua basada en evidencia.

Para el rector de Unigermana, Eduardo Behrentz, alcanzar esta certificación representa un paso clave en la evolución de la institución, “durante varios meses trabajamos de manera rigurosa para cumplir con los estándares que exige la certificación. Más allá del sello, lo realmente valioso es que fortalece la calidad educativa y garantiza a nuestros estudiantes que se están formando en una institución comprometida con la mejora continua. Además, nos consolida como la institución universitaria de las regiones”.

Universidades con certificación

Como esta institución hay otras con vocación regional que también cuentan con la certificación, como la Universidad de la Amazonía, la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, la Institución Universitaria de Envigado, la Universidad de Cartagena, el Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria y la Fundación Universitaria Comfamiliar Risaralda. En la mayoría de los casos se trata de universidades que cumplen un papel clave en la formación de profesionales en regiones donde la oferta educativa ha sido históricamente más limitada que en las grandes ciudades.

La pandemia aceleró la transformación digital del sistema educativo y abrió la puerta para que miles de estudiantes accedieran a programas universitarios desde lugares donde antes era difícil estudiar sin trasladarse a las grandes capitales. Esa expansión también ha planteado nuevas preguntas sobre cómo garantizar estándares de calidad cuando la educación se desarrolla en modalidad virtual.

En el caso de Unigermana, uno de los aspectos destacados del proceso es que la certificación fue otorgada tanto para programas presenciales como virtuales. La virtualidad se ha convertido en una de las principales apuestas de la institución, que busca ampliar el acceso a la educación superior hacia territorios donde la oferta universitaria sigue siendo limitada.

En un sistema educativo que enfrenta el reto de ampliar cobertura sin sacrificar calidad, este tipo de estándares empieza a perfilarse como una de las herramientas que algunas universidades están utilizando para responder a ese desafío. También demuestra que la calidad educativa no depende únicamente del prestigio histórico de una institución, sino de sistemas de gestión capaces de garantizar procesos consistentes, incluso cuando los programas llegan a territorios apartados o a estudiantes que acceden a la formación a través de modalidades virtuales.