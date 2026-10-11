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Más de 1.300 cupos para prestar el servicio militar: jóvenes recibirán bonificación de Navidad

Los cupos están disponibles para prestar el servicio en Bogotá y Cundinamarca.

Servicio militar.
Servicio militar. Foto: Ejército.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
07:17 p. m.
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Este martes 10 de noviembre, el Ejército le extendió la invitación a los jóvenes que deseen prestar el servicio militar en Bogotá o Cundinamarca.

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La Décimo Tercera Brigada habilitó 1.310 cupos para el cuarto contingente de 2026, es decir, el periodo que comenzó el pasado domingo 1 de noviembre y se extenderá hasta finales del mes.

136 cupos para mujeres

De los cupos disponibles, 136 son exclusivos para mujeres. Las personas interesadas deben tener entre 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24 años. También se tienen en cuenta las condiciones legales y los criterios de aptitudes.

Los jóvenes que se vinculen tendrán bonificación mensual de un salario mínimo mensual, atención en salud, alojamiento, alimentación, vestuario, dotación civil, beneficios educativos y económicos (estos últimos, después de prestar el servicio).

Como la oportunidad es en noviembre, habrá un beneficio nuevo, el cual consta de un permiso navideño para pasar las fiestas con sus familias y una bonificación especial de Navidad. A nivel personal, adquirirán capacidades que les servirán para la vida, tales como la disciplina o el cuidado de los demás.

Beneficios al prestar el servicio militar

Aquellas personas que deseen hacer parte del Ejército deberán registrarse en la página oficial de la institución. Allí, están las instrucciones con el paso a paso para presentar los documentos y datos.

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De igual forma, pueden presentarse en los distritos y unidades de incorporación. También es fundamental asistir a las valoraciones.

“Invitamos a los jóvenes a prestar el servicio militar en cualquiera de nuestras unidades en Bogotá y Cundinamarca. Recibirán importantes beneficios y, además, no solo realizarán labores de seguridad, sino de protocolo, ceremonial militar, conservación de medioambiente, apoyo a las comunidades y labores administrativas”, señaló el coronel Roosevelt Agudelo, jefe del Estado Mayor de la Décimo Tercera Brigada.

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