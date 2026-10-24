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Amplía U: las 11 universidades de Bogotá que financian hasta el 100 % de la matrícula

Amplía U ofrece financiación de hasta el 100 % de la matrícula en 11 universidades de Bogotá. Conozca cuáles son, los requisitos y cómo acceder.

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Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
12:36 p. m.
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Estudiar una carrera universitaria puede resultar costoso para muchas familias. En Bogotá está disponible 'Amplía U', una iniciativa que ofrece a jóvenes egresados de colegios de la ciudad alternativas para financiar sus estudios de pregrado.

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Algunas opciones permiten cubrir hasta el 100 % de la matrícula, según las condiciones de cada institución.

El programa es impulsado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y once instituciones, con el respaldo de la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios (antes era conocido como Fondo Fest Atenea Te Respalda).

¿Cuáles son las 11 universidades que participan en Amplía U?

Los estudiantes interesados pueden consultar las posibilidades de financiación ofrecidas en las siguientes instituciones:

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  • Corporación Universitaria Minuto de Dios.
  • Universidad Piloto de Colombia.
  • Universidad de los Andes.
  • Pontificia Universidad Javeriana.
  • Universidad del Rosario.
  • Universidad de América.
  • Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales.
  • Universidad El Bosque.
  • Fundación Universitaria Los Libertadores.
  • Universidad de La Sabana.
  • Universidad Central.

La cobertura y los requisitos pueden variar entre universidades. Por esa razón, es importante revisar la oferta específica antes de iniciar cualquier trámite.

¿Quiénes pueden acceder a Amplía U y cómo solicitar financiación?

La iniciativa está dirigida a personas de hasta 28 años que hayan terminado sus estudios en un colegio de Bogotá y que ya estén admitidas o matriculadas en un pregrado de alguna de las instituciones vinculadas.

Para conocer las alternativas, deben ingresar a ampliau.garantiasmd.com, revisar la información disponible y continuar la solicitud directamente con la universidad correspondiente.

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Es importante aclarar que no se trata de una beca ni de matrícula gratuita. Es un mecanismo de financiación: el registro no significa que el crédito haya sido aprobado. La decisión final depende de los requisitos y condiciones establecidos por cada institución.

Con esta iniciativa, los jóvenes pueden explorar opciones para continuar sus estudios sin tener que asumir de inmediato todo el valor de la matrícula.

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