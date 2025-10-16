Planta de regasificación de Cartagena no ha entrado en operación y al país le queda gas para tres días

Los trabajados de mantenimiento en la terminal de regasificación de Cartagena: Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), programados entre el viernes 10 de octubre y el martes 14, presentaron una serie de imprevistos en su fase final que, de momento, tienen fuera de operación a la principal planta regasificadora del país.

Ecopetrol advirtió que, para el martes, el país contaba con reservas de gas para cinco días. Lo que quiere decir que, de no entrar en operación la SPEC, los colombianos podrían enfrentarse a un posible racionamiento.

Se espera que en horas de la tarde pueda la situación se de por superada. De hecho, en un comunicado de prensa, la Sociedad Portuaria El Cayo (SPEC LNG) informó “que todo su equipo y el personal especializado de Hoegh, operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) continúan trabajando para restablecer la operación de regasificación. De acuerdo con los análisis técnicos realizados, se estima culminar la normalización de la operación el jueves 16 de octubre al finalizar la tarde”.

¿Por qué se detuvo la operación?

De acuerdo con la SPEC, en las primeras horas de operación tras el mantenimiento de cinco días en la terminal, ocurrió una interrupción automática del sistema eléctrico que protege a la planta de sobrecargas.

Las horas siguientes a la interrupción fue necesario que expertos trabajaran en identificar las causas para superar la situación, cuando al país le quedan tres días de reserva.

RELACIONADO Senado sancionó importante ley que otorga subsidios de gas natural

SPEC se comprometió a resolver la situación n las próximas horas:

En su último pronunciamiento, la SPEC LNG explicó que “ha mantenido una comunicación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada”. Además, se comprometió a seguir “implementando todas las acciones necesarias para superar esta contingencia en el menor tiempo posible e informando sobre los avances”, en la puesta en marcha de la mayor hidroeléctrica.