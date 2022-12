Con la reforma tributaria, ¿cuándo iniciarán los giros a las madres cabeza de hogar y los adultos no pensionados?

Ingreso Solidario ya no va más y los últimos pagos del beneficio se entregarán en diciembre. Sin embargo, como una estrategia para no desamparar a los colombianos más vulnerables, el Gobierno anunció unas rentas básicas para el 202, que serán condicionadas, no permanentes y por montos que superen la línea de la pobreza, es decir, 500.000 pesos.

En el marco del Plan de Choque Contra el Hambre que adelanta el Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social, los pagos de $500.000 ya comenzaron a hacerse escalonadamente desde el pasado 7 de diciembre. Esta iniciativa impactará a cerca de 2 millones de hogares pertenecientes a los siguientes grupos:

Grupo A del Sisbén IV, que no recibían ninguna ayuda del Estado

Beneficiarios de Ingreso Solidario pertenecientes al grupo A del Sisbén IV

Hogares participantes de Familias en Acción de jefatura femenina y con niños y niñas menores de 6 años

Participantes de Jóvenes en Acción que son madres cabeza de familia, con niños y niñas menores de 6 años que cumplan los requisitos

El primer turno fue para hogares pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, que no recibían ninguna ayuda del Estado, y a los beneficiarios de Ingreso Solidario pertenecientes al grupo A del Sisbén IV, que están bancarizados. La entidad informó que el resto de los pagos se haría de forma escalonada y diferencial en el transcurso del mes de diciembre, sin embargo, la fecha del pago para las madres cabezas de hogar ya está definida.

“6.500 participantes de Jóvenes en Acción, que tienen niños y niñas menores de 6 años identificadas a través del Sisbén IV, y cumplieron compromisos en el ciclo 6 de 2022, recibirán 500.000 pesos a partir del 21 de diciembre”, se lee en un comunicado de Prosperidad Social.

En cuanto al pago de los 500.00 pesos a más de tres millones de abuelos que no pudieron pensionarse, aún se desconoce la fecha de los pagos, pues los recursos con los que se cubrirán los incentivos dependerán de la reforma pensional, que se espera comience su discusión en el legislativo para 2023.