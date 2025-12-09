Cuando las facultades de la IA se ponen a disposición de la belleza

En un mercado que se proyecta a mover USD 677 mil millones este año, la industria global de la belleza no solo crece en cifras. En Latinoamérica, donde las tasas de crecimiento anual alcanzan el 7 % en fragancias, 6 % en maquillaje y skincare, y 5 % en cuidado capilar, la tecnología ha dejado de ser una promesa para convertirse en un requisito.

Weibook, una plataforma colombiana, propuso integrar inteligencia artificial y análisis de datos para modernizar la operación de peluquerías, barberías y spas. Según el CEO, Julio Hincapié, “la revolución tecnológica en la industria de la belleza ya no es un plan a futuro: ya está aquí”.

La plataforma no se limita a facilitar la gestión de citas, también registra el historial de cada cliente, ofrece recomendaciones personalizadas basadas en algoritmos, y hasta considera las fases lunares para anticipar necesidades como tratamientos estéticos o prevención de calvicie.

Desde el primer clic, el cliente conoce el costo, el profesional asignado y los preparativos necesarios, lo que genera confianza y fidelización.

El sistema actúa como un asistente virtual que automatiza tareas clave: confirmación de reservas, recordatorios personalizados, validación de pagos y verificación de transferencias.

La automatización no reemplaza al profesional, pero sí le permite enfocarse en lo esencial: el servicio.

La compañía insiste en que el arte sigue siendo el corazón de la belleza, pero que hoy la ventaja está en los datos y la anticipación. Lo que antes se veía como una proyección a futuro, ya es una realidad en muchos salones de América Latina. Y en un mercado en expansión, la innovación tecnológica ya no es un valor agregado: es el factor que define quién crece y quién se queda atrás.