Trabajadores que recibieron bono de dotación en el primer cuatrimestre de 2026: ¿Cómo saber si aplica?

Miles de trabajadores en Colombia reciben cada año la llamada dotación laboral, un beneficio obligatorio para ciertos empleados que incluye ropa y calzado adecuados para desempeñar sus funciones.

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Sin embargo, todavía existen empresas que no cumplen con esta obligación, generando dudas entre los trabajadores sobre qué hacer si no recibieron este beneficio en 2026.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, la dotación debe entregarse a empleados que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y que lleven más de tres meses continuos trabajando en la compañía. Para este año, el límite salarial ronda los $3,5 millones.

¿Quiénes tienen derecho a recibir dotación en 2026?

La norma establece que los trabajadores con contrato laboral formal, ya sea a término fijo, indefinido o por obra labor, pueden acceder a este beneficio si cumplen con las condiciones establecidas.

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La dotación consiste en un par de zapatos y un vestido de labor entregados sin costo para el trabajador. Algunas empresas optan por entregar uniformes directamente, mientras que otras manejan bonos o tarjetas redimibles.

Las fechas límite para entregar la dotación en 2026 son:

30 de abril

31 de agosto

20 de diciembre.

El valor del beneficio no está definido por ley, aunque muchas compañías destinan entre $150.000 y $400.000 por entrega.

¿Qué hacer si la empresa no entregó la dotación?

Si el trabajador cumple los requisitos y no recibió la dotación, la empresa podría estar incumpliendo una obligación laboral. En esos casos, lo primero recomendado es acudir a Recursos Humanos, al jefe inmediato o al área administrativa para solicitar información sobre la entrega pendiente.

Expertos laborales recomiendan guardar soportes como contrato, desprendibles de pago y conversaciones relacionadas con la solicitud de la dotación.

Además, el incumplimiento puede traer consecuencias para las empresas, ya que el Ministerio de Trabajo podría imponer sanciones o multas si se demuestra que no se respetó este derecho laboral contemplado en la legislación colombiana.