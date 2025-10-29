Nequi lanza 'Giros a un Link': así puede recibir dinero desde Estados Unidos en minutos

Enviar dinero desde el exterior a Colombia ya no será un trámite complicado. Con su nuevo servicio “Giros a un Link”, Nequibusca simplificar las remesas entre Estados Unidos y Colombia, ofreciendo una experiencia 100 % digital, segura y sin intermediarios presenciales.

La plataforma, que ya supera los 18 millones de usuarios en el país, anunció que este servicio permite recibir dinero sin necesidad de compartir el número de celular, algo que muchos usuarios pedían desde hace tiempo.

Solo se debe generar un enlace único desde la app, compartirlo con la persona en EE. UU., y en cuestión de minutos el dinero llega al disponible de la Tarjeta Nequi Visa.

¿Cómo funciona Giros a un Link?

El proceso es sencillo, pues quien recibe el dinero debe crear un link desde la aplicación Nequi y lo envía a su contacto en Estados Unidos.

La persona remitente abre el enlace, ingresa sus datos y paga con una tarjeta Visa o MasterCard emitida en EE. UU. El giro se acredita casi al instante, sin pasos adicionales.

De acuerdo con la compañía, el servicio está disponible las 24 horas del día y no tiene costo para quien recibe el dinero. Sin embargo, el remitente paga una comisión de USD 2.99 por transacción.

Entre los requisitos están tener una cuenta activa en Nequi, ser mayor de edad y disponer de una Tarjeta Nequi Visa (física o digital) sin bloqueos.

Una alternativa segura para las remesas

Con esta nueva función, Nequi apunta a fortalecer su ecosistema financiero digital y facilitar el envío de remesas a Colombia, uno de los principales ingresos de miles de familias.

“Recibir plata con Nequi nunca fue tan fácil y práctico”, señala la plataforma en su comunicado oficial.

Así las cosas, Giros a un Link se convierte en una herramienta innovadora que acerca aún más a los colombianos con sus familias en el exterior, haciendo que enviar dinero sea tan fácil como compartir un mensaje.