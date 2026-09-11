Alarmante cifra de mujeres asesinadas en Atlántico: madre e hija entre las últimas víctimas

El departamento de Atlántico enfrenta una grave crisis de violencia contra la mujer. En lo que va corrido del año 2026 se han registrado 73 asesinatos de mujeres, una cifra que supera en 20 casos el total del año anterior, cuando se contabilizaron 53 muertes violentas.

La situación ha encendido las alarmas entre autoridades y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

La Red de Mujeres de Atlántico denunciaron que muchas de estas víctimas han sido instrumentalizadas por bandas criminales.

Casos recientes de asesinatos de mujeres en Atlántico

Entre los casos más recientes destaca el del municipio de Soledad, donde en las últimas horas una madre y su hija fueron asesinadas cuando se dirigían a una fiesta.

En el barrio Los Ángeles, una mujer de nacionalidad venezolana perdió la vida en una invasión. Mientras que en el barrio Terranova se reportó otro feminicidio.

Finalmente, en el barrio Carrizal de Barranquilla una mujer murió junto a su pareja en un ataque con arma de fuego.

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Así fue el crimen de madre e hija en Soledad

El caso de la madre y la adolescente de 14 años que fueron asesinadas a disparos en plena vía pública fue relatado por testigos:

Yo escuché tres, cuatro disparos. Pero pues nada, nadie se atreve a asomarse porque como está la cosa (…) al rato que ya se calmó todo y pues nos asomamos y estaban las muchachas ahí tiradas, la muchacha con su hija.

En este doble homicidio, gracias a los elementos materiales probatorios recolectados, las autoridades identificaron al presunto responsable del crimen.

El aumento de 20 feminicidios respecto al año anterior representa un incremento aproximado del 38%, una cifra que refleja el deterioro de la seguridad para las mujeres en el departamento.