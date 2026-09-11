Nuevo repunte en el precio del dólar: así cerró HOY 9 de noviembre de 2026

Sobre las 8:00 de la mañana de este 9 de noviembre de 2026, el Banco de la República de Colombia informó que el precio del dólar abrió en 3.245,000 pesos.

Además, con el paso de las horas, la entidad bancaria detalló que la divisa fue subiendo y, finalmente, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de noviembre de 2026

En su página web oficial, el Banco de la República informó que el dólar cerró exactamente en 3.269,000 pesos.

Es así como, en comparación con el precio de apertura, hubo un aumento de 24 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado quedó en 3.269,212 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado inició el día en 3.237,83 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 9 de noviembre de 2026?

En promedio, desde las primeras horas de este 9 de noviembre de 2026, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.

Bogotá: 3.170 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.220 pesos para que los vendan.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.090 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.190 pesos para que los vendan.

¿Qué han planteado los expertos tras los últimos cambios en el precio del dólar?

"Esta semana, a diferencia de la anterior, marcada por el empleo, es una semana de IPC. Con las bolsas abriendo con un moderado rebote tras la volatilidad de la semana pasada, el foco estará en los datos de inflación en Estados Unidos", sostiene Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

"el IPC de octubre del martes, con el mercado esperando una aceleración de la lectura anual, y el IPP del viernes, son claves para calibrar las expectativas de política monetaria de cara a la reunión de la Fed en diciembre. Asimismo, a nivel regional, Colombia publicará su IPC de octubre el lunes", concluyó.