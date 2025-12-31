Pensionados tendrán importante incremento para 2026: conozca el listado de personas

A partir de enero de 2026, el panorama pensional en Colombia experimentará una de las transformaciones más significativas de las últimas décadas. Tras el reciente anuncio del ajuste al salario mínimo, se ha confirmado que más de un millón de jubilados recibirán un incremento sustancial en sus mesadas, marcando un hito en la recuperación del poder adquisitivo de los adultos mayores más vulnerables.

El grupo más beneficiado en este nuevo ciclo fiscal son los pensionados que devengan un salario mínimo. Debido a que por ley ninguna pensión de vejez en el país puede ser inferior al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), el incremento del 23% decretado para 2026 impactará directamente sus bolsillos.

RELACIONADO Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

De esta manera, la mesada mínima pasará de los $1.423.500 recibidos en 2025 a $1.750.905 en 2026. Este ajuste representa un aumento neto de $327.405 mensuales, un flujo de caja adicional que busca compensar la inflación acumulada y mejorar la calidad de vida de quienes dependen exclusivamente de este ingreso.

Listado de pensionados que tendrán incremento en 2026

La "lista" de quienes verán este gran incremento no se limita solo a los jubilados por vejez, sino que abarca diversos grupos bajo el régimen de prima media y ahorro individual:

Pensionados por Vejez (SMLV): Aquellos que cotizaron las semanas mínimas y reciben el monto base.

Beneficiarios de Invalidez: Personas con pérdida de capacidad laboral cuya pensión está anclada al mínimo.

Pensiones de Sobrevivencia: Viudos, viudas o huérfanos que reciben la sustitución pensional mínima.

Mujeres con hijos: Gracias a la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), a partir de 2026 comienza a regir con mayor fuerza la reducción de semanas por hijo nacido (hasta un máximo de 150 semanas), facilitando que más mujeres accedan a este incremento al cumplir los requisitos de jubilación más pronto.

Es fundamental aclarar que el incremento del 23% no aplica para todos. Aquellos pensionados que reciben más de un salario mínimo verán su mesada ajustada únicamente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

Si bien este grupo no experimentará un aumento tan drástico como el del salario mínimo, el ajuste garantiza que sus ingresos no pierdan valor real frente a la inflación.