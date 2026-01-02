En esto quedaría la tarifa de transporte público en Barranquilla tras aumento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo en un 23 %, decretado por el Gobierno Nacional, continúa generando efectos directos en distintos sectores del país, y el transporte público no es la excepción. En Barranquilla, el tema volvió al centro del debate luego de que el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) confirmara que se encuentra analizando el ajuste en el valor del pasaje del transporte público colectivo y del sistema Transmetro, ante el aumento en los costos de operación derivados del alza salarial.

Inicialmente, las proyecciones apuntaban a un incremento moderado de la tarifa. El planteamiento preliminar contemplaba un aumento de 200 pesos, lo que llevaría el pasaje de $3.300 a $3.500 en días ordinarios, mientras que para domingos y festivos se estimaba un valor cercano a los $3.600. No obstante, este escenario fue calculado bajo supuestos salariales distintos a los que finalmente fueron establecidos por el Gobierno Nacional.

El impacto del salario mínimo en los costos del transporte público

Desde el AMB se ha explicado que el aumento del salario mínimo tiene un efecto directo sobre los costos de funcionamiento del sistema de transporte, especialmente en rubros como salarios de conductores, personal operativo, mantenimiento y aportes a la seguridad social. Estos componentes representan una parte significativa de la estructura financiera tanto del transporte público colectivo como de Transmetro.

Con el incremento del 23 %, las proyecciones iniciales quedaron desactualizadas, razón por la cual las autoridades metropolitanas señalaron que el análisis tarifario continúa en revisión. El objetivo es evaluar con precisión el impacto real del alza salarial y definir una tarifa que permita garantizar la operación del sistema sin comprometer su sostenibilidad financiera.

El valor del pasaje podría superar los 3.300 pesos en Barranquilla

De acuerdo con lo manifestado por el Área Metropolitana de Barranquilla, el ajuste final podría significar que el pasaje supere los $3.300 actuales, tanto en el transporte público colectivo como en Transmetro. Aunque aún no se ha definido una cifra oficial, las autoridades reconocen que el aumento del salario mínimo obliga a replantear los valores inicialmente proyectados.

El AMB ha reiterado que la decisión final buscará equilibrar la viabilidad económica del sistema con la capacidad de pago de los usuarios, quienes también enfrentan un aumento generalizado en el costo de vida. En ese sentido, el proceso de análisis incluye la revisión de subsidios, eficiencia operativa y posibles mecanismos de compensación que mitiguen el impacto sobre los ciudadanos.

Mientras se define el nuevo valor del pasaje, el debate sigue abierto en la capital del Atlántico. La expectativa de los usuarios está puesta en que el ajuste sea lo más gradual posible, en un contexto donde el transporte público continúa siendo un servicio esencial para miles de barranquilleros. Por ahora, el AMB insiste en que cualquier decisión será tomada con criterios técnicos y financieros, priorizando la continuidad y calidad del servicio.