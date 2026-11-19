Se conoció un nuevo mensaje en la cuenta de Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano que lleva capturado desde el 3 de enero de 2026 en Estados Unidos.

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Maduro pasa sus días en el Centro de Detención de Brooklyn leyendo la Biblia, el Corán y demás textos religiosos sagrados. Está a la espera de que comience el juicio en su contra, el cual está estipulado para junio de 2027.

¿Cuándo será el juicio?

El venezolano está acusado de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y cargos de tortura. Su defensa, el abogado Barry Pollack, ha intentado desestimarlos, sin tener el resultado esperado. El proceso, entonces, sigue en pie.

Junto a Maduro, también está acusada su esposa Cilia Flores. Ella ha experimentado problemas de salud tras las rejas y ha solicitado la inmunidad, pero tampoco ha salido a flote.

El proceso está en manos de la jueza Analisa Torres, luego de que falleciera Alvin Hellerstein a los 92 años. En la acusación contra Maduro hay detalles de los supuestos nexos que pudo haber tenido con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los grupos armados más peligrosos del continente.

Esta es la última publicación

Se menciona que en 2007, supuestamente hubo ofrecimientos de contratos de Petróleos Venezuela – PDVSA al ELN, otra estructura delincuencial colombiana, a cambio de facilitar negociaciones en la zona de frontera.

Hasta el momento, solo se han conocido un par de imágenes de Maduro en prisión, sin contar los retratos tras las audiencias. De igual forma, su cuenta de X ha estado activa con varios mensajes, sobre todo enfocados en enseñanzas religiosas.

La última publicación fue a las 3:06 p.m. (hora Colombia) del miércoles 18 de noviembre: “Celebramos y recordamos cómo, hace un año, ratificábamos la entrega de nuestra Venezuela en las manos de Cristo Redentor. Junto a hermanos y hermanas de las iglesias de todo el país, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores”.