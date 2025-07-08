¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?

En medio de la celebración de la Feria de las Flores que va del 1 al 10 de agosto, miles de visitantes llegan a Medellín desde distintas ciudades del país. Pero entre el tráfico, los peajes y los tiempos de espera, cada minuto cuenta.

El sistema de pago electrónico Flypass permite el paso por peajes sin efectivo, una iniciativa que se ha expandido a todo el país, y que permite pagar más de 164 peajes, parquímetros, parqueaderos y lava autos sin contacto, sin billetes, sin filas.

Uno de los beneficios más llamativos en esta temporada es el ahorro de tiempo real.

¿Cuánto tiempo se ahorraría un conductor en peajes entre Bogotá y Medellín?

Entre Bogotá y Medellín requiere del paso por seis peajes, puede representar largas esperas si se hace con pago manual.

Solo hacer fila en un peaje puede tomar más de seis minutos si hay 15 vehículos delante, pero con pago electrónico a través de un tag, el paso se hace en tan solo dos segundos.

En promedio, una persona que use este sistema de pago electrónico entre Bogotá y Medellín se ahorra hasta 37 minutos en un solo trayecto.

Si se considera el viaje de ida y regreso, ese ahorro puede superar la hora y 14 minutos, una diferencia que permite llegar más rápido a los eventos, descansar más o evitar congestiones.

"Desde el inicio, nuestra visión fue clara: crear una solución que hiciera más fluida, ágil y moderna la movilidad en Colombia. El pago electrónico nació como respuesta a las largas filas y la pérdida de tiempo en carretera", indicó Juan Manuel Vicente, gerente de estrategia de Flypass.

¿Cuántos conductores están afiliados al sistema de pago electrónico?

El sistema de tag cuenta con más de 500.000 usuarios activos, y además del uso en peajes, permite pagar más de 2.500 celdas de parquímetros en Medellín, estacionamientos sin tiquete en más de 26 puntos, y servicios como lavado de autos en 15 establecimientos aliados.

En esta edición de la Feria de las Flores, Flypass se sumó como patrocinador oficial del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un evento icónico de Medellín. El patrocinio representa no solo un homenaje a la historia automotriz del país, sino también una reafirmación del compromiso de la empresa con la innovación y el desarrollo regional.