CANAL RCN
Economía

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?

El pago de peajes con tag solo toma dos segundos, mientras que el pago manual podría demorar seis minutos.

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en entre Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?
Foto: Invias

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
05:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la celebración de la Feria de las Flores que va del 1 al 10 de agosto, miles de visitantes llegan a Medellín desde distintas ciudades del país. Pero entre el tráfico, los peajes y los tiempos de espera, cada minuto cuenta.

El sistema de pago electrónico Flypass permite el paso por peajes sin efectivo, una iniciativa que se ha expandido a todo el país, y que permite pagar más de 164 peajes, parquímetros, parqueaderos y lava autos sin contacto, sin billetes, sin filas.

Uno de los beneficios más llamativos en esta temporada es el ahorro de tiempo real.

Esta es la aplicación que muestra mapa de peajes y parqueaderos con pago electrónico
RELACIONADO

Esta es la aplicación que muestra mapa de peajes y parqueaderos con pago electrónico

¿Cuánto tiempo se ahorraría un conductor en peajes entre Bogotá y Medellín?

Entre Bogotá y Medellín requiere del paso por seis peajes, puede representar largas esperas si se hace con pago manual.

Solo hacer fila en un peaje puede tomar más de seis minutos si hay 15 vehículos delante, pero con pago electrónico a través de un tag, el paso se hace en tan solo dos segundos.

En promedio, una persona que use este sistema de pago electrónico entre Bogotá y Medellín se ahorra hasta 37 minutos en un solo trayecto.

Si se considera el viaje de ida y regreso, ese ahorro puede superar la hora y 14 minutos, una diferencia que permite llegar más rápido a los eventos, descansar más o evitar congestiones.

"Desde el inicio, nuestra visión fue clara: crear una solución que hiciera más fluida, ágil y moderna la movilidad en Colombia. El pago electrónico nació como respuesta a las largas filas y la pérdida de tiempo en carretera", indicó Juan Manuel Vicente, gerente de estrategia de Flypass.

Descubren viviendas desde donde iban a distribuir cerveza adulterada para la Feria de las Flores
RELACIONADO

Descubren viviendas desde donde iban a distribuir cerveza adulterada para la Feria de las Flores

¿Cuántos conductores están afiliados al sistema de pago electrónico?

El sistema de tag cuenta con más de 500.000 usuarios activos, y además del uso en peajes, permite pagar más de 2.500 celdas de parquímetros en Medellín, estacionamientos sin tiquete en más de 26 puntos, y servicios como lavado de autos en 15 establecimientos aliados.

En esta edición de la Feria de las Flores, Flypass se sumó como patrocinador oficial del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, un evento icónico de Medellín. El patrocinio representa no solo un homenaje a la historia automotriz del país, sino también una reafirmación del compromiso de la empresa con la innovación y el desarrollo regional.

Feria de las Flores 2025: Medellín florece con cultura, tradición e inclusión
RELACIONADO

Feria de las Flores 2025: Medellín florece con cultura, tradición e inclusión

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Retroactivo pensional: así puede reclamar los pagos de las mesadas pendientes y cómo calcularlos

Luis Díaz

¿Cuánto se ganaría Luis Díaz en pesos colombianos con el sueldo que recibe en el Bayern Múnich?

Nequi

La postura de Nequi si recibe una transferencia por error y no la regresa

Otras Noticias

Gustavo Petro

Colombia desconoce la soberanía de Perú sobre la Isla Santa Rosa

Durante la conmemoración por los 206 años de la Batalla de Boyacá, el presidente Petro se refirió al pleito con Perú por una isla sobre el río Amazonas.

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Fueron en total 15 meses los que duró la intervención forzosa de la subred Centro Oriente, pero ahora, la Secretaría Distrital de Salud retoma su control.

Donald Trump

Ya entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump a sus aliados comerciales

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?