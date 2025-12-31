CANAL RCN
Economía

¿Cuál sería el costo de una botella de whisky y de aguardiente con el nuevo impuesto?

Acá le contamos cuánto quedaría valiendo una botella de whisky y una de aguardiente con el nuevo impuesto del Gobierno.

Ron
Foto: Pixabay

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
05:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional anunció una nueva medida para hacer frente a la emergencia económica decretada y fortalecer el recaudo fiscal en el país. La iniciativa fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el impuesto para las bebidas alcohólicas de mayor graduación, como whisky, ron, aguardiente, brandy y otros licores con alto contenido alcohólico, pasará del 5 % al 19 %, una decisión que tendrá un impacto directo en el bolsillo de los consumidores a partir del próximo año.

La medida quedó consignada en el Decreto 1474, el cual establece que el nuevo esquema tributario comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo principal es obtener recursos adicionales para atender las obligaciones derivadas de la emergencia económica, aunque el anuncio ha generado inquietud en distintos sectores por el incremento que se reflejará en los precios finales de venta al público.

Asobares rechazó nueva medida de impuestos para licores desde el Gobierno Nacional
RELACIONADO

Asobares rechazó nueva medida de impuestos para licores desde el Gobierno Nacional

Así subirán los precios de los licores más consumidos en Colombia

Con la aplicación del nuevo impuesto, productos de alta rotación en el mercado colombiano registrarían aumentos considerables. Por ejemplo, una botella de aguardiente de 750 mililitros, que actualmente tiene un precio cercano a los $50.000, podría pasar a costar alrededor de $63.000, una variación que representa un incremento significativo para los consumidores habituales.

En el caso del ron, cuyo precio promedio hoy se sitúa cerca de los $55.800, el valor podría ascender hasta los $70.470. Esta cifra incluye tanto el IVA del 19 % como el impuesto asociado a su graduación alcohólica, que generalmente ronda los 35 grados. El whisky, otro de los licores más demandados, también reflejaría un alza importante: una botella que hoy cuesta aproximadamente $63.980 podría llegar a valer cerca de $80.313 con los nuevos gravámenes.

Alcances de la medida y productos que no se verán afectados

El Ministerio de Hacienda precisó que este ajuste tributario se concentrará en las bebidas con alto contenido alcohólico, por lo que no todos los productos del mercado se verán impactados de la misma manera. En ese sentido, se aclaró que la cerveza no tendrá aumento del IVA al 19 %, manteniéndose bajo el esquema actual, una decisión que busca evitar un impacto generalizado en el consumo masivo.

Desde el Gobierno se sostiene que la medida responde a la necesidad de garantizar recursos para atender la emergencia económica, al tiempo que se alinea con criterios de progresividad tributaria. No obstante, analistas advierten que el incremento podría modificar los hábitos de consumo y afectar la dinámica del mercado formal de licores.

Estos son los nuevos impuestos que llegan con 2026: licores, cigarrillos y patrimonio
RELACIONADO

Estos son los nuevos impuestos que llegan con 2026: licores, cigarrillos y patrimonio

A medida que se acerca la entrada en vigencia del decreto, se espera que comerciantes y consumidores evalúen el impacto real de esta decisión, que marcará un cambio relevante en el precio de algunos de los licores más tradicionales y consumidos por los colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Así cerró el dólar en Colombia en 2025: atención al precio de la última cotización

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 31 de diciembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Pico y placa

Alcalde Galán confirmó qué pasará con el pico y placa a los carros matriculados por fuera de Bogotá para los sábados

Otras Noticias

Fútbol

Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

El colombiano tuvo un cierre de año de ensueño con el Bayern Múnich.

Brasil

Revelan la fecha en la que Jair Bolsonaro volverá a la cárcel: esta es

Bolsonaro fue intervenido quirúrgicamente el pasado 25 de diciembre por una hernia inguinal y, posteriormente, se sometió a un procedimiento médico.

Accidente de tránsito

Motociclista perdió el control y protagonizó fuerte accidente en túnel de la vía Bogotá – Villavicencio

Festival de Música de Cartagena

Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos