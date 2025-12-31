¿Cuál sería el costo de una botella de whisky y de aguardiente con el nuevo impuesto?

El Gobierno Nacional anunció una nueva medida para hacer frente a la emergencia económica decretada y fortalecer el recaudo fiscal en el país. La iniciativa fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el impuesto para las bebidas alcohólicas de mayor graduación, como whisky, ron, aguardiente, brandy y otros licores con alto contenido alcohólico, pasará del 5 % al 19 %, una decisión que tendrá un impacto directo en el bolsillo de los consumidores a partir del próximo año.

La medida quedó consignada en el Decreto 1474, el cual establece que el nuevo esquema tributario comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo principal es obtener recursos adicionales para atender las obligaciones derivadas de la emergencia económica, aunque el anuncio ha generado inquietud en distintos sectores por el incremento que se reflejará en los precios finales de venta al público.

Con la aplicación del nuevo impuesto, productos de alta rotación en el mercado colombiano registrarían aumentos considerables. Por ejemplo, una botella de aguardiente de 750 mililitros, que actualmente tiene un precio cercano a los $50.000, podría pasar a costar alrededor de $63.000, una variación que representa un incremento significativo para los consumidores habituales.

En el caso del ron, cuyo precio promedio hoy se sitúa cerca de los $55.800, el valor podría ascender hasta los $70.470. Esta cifra incluye tanto el IVA del 19 % como el impuesto asociado a su graduación alcohólica, que generalmente ronda los 35 grados. El whisky, otro de los licores más demandados, también reflejaría un alza importante: una botella que hoy cuesta aproximadamente $63.980 podría llegar a valer cerca de $80.313 con los nuevos gravámenes.

Alcances de la medida y productos que no se verán afectados

El Ministerio de Hacienda precisó que este ajuste tributario se concentrará en las bebidas con alto contenido alcohólico, por lo que no todos los productos del mercado se verán impactados de la misma manera. En ese sentido, se aclaró que la cerveza no tendrá aumento del IVA al 19 %, manteniéndose bajo el esquema actual, una decisión que busca evitar un impacto generalizado en el consumo masivo.

Desde el Gobierno se sostiene que la medida responde a la necesidad de garantizar recursos para atender la emergencia económica, al tiempo que se alinea con criterios de progresividad tributaria. No obstante, analistas advierten que el incremento podría modificar los hábitos de consumo y afectar la dinámica del mercado formal de licores.

A medida que se acerca la entrada en vigencia del decreto, se espera que comerciantes y consumidores evalúen el impacto real de esta decisión, que marcará un cambio relevante en el precio de algunos de los licores más tradicionales y consumidos por los colombianos.