Estos son los nuevos impuestos que llegan con 2026: licores, cigarrillos y patrimonio

En medio de la emergencia económica, llegan varios impuestos este 1 de enero de 2026.

diciembre 31 de 2025
02:13 p. m.
Desde el jueves 1 de enero de 2026, comienza a aplicar un nuevo paquete de medidas tributarias, correspondiente a la emergencia económica decretada por el Gobierno. En pocas palabras, con el nuevo año, llegan más impuestos.

Por ejemplo, para el sector del alcohol, el decreto busca desincentivar el consumo y aumentar el recaudo para salud. Vinos, aguardientes, aperitivos y licores similares quedan gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 19%. Antes era del 5% y no está incluida la cerveza.

Impuesto a licores pasa del 5% al 19%

Además, se mantendrá la cesión de cinco puntos porcentuales a favor de los departamentos. El sector advierte sobre posibles consecuencias negativas, como lo es la dinamización del contrabando y productos adulterados.

Los cigarrillos también experimentarán un incremento significativo, pasando de pagar un impuesto de $2.100 por cajetilla a $11.200.

El impuesto al patrimonio es otro que se endurece considerablemente. La base gravable se reduce, ampliando el número de contribuyentes obligados a pagarlo. Pasa de 72.000 UVT a 40.000 UVT, lo que implica que se deberá pagar el impuesto a partir de los $2.000 millones de pesos libres de deuda en 2026. Los patrimonios más elevados pagarán hasta el 5%.

El sector financiero con golpe al bolsillo

De igual forma, el sector financiero enfrentará el ajuste más significativo. La sobretasa de renta para los bancos se dispara del 5% al 15%, dejando el impuesto total para el sector en 50%, una de las tarifas más altas de la región.

Los analistas advierten que esto trae implicaciones para las familias que quieran acceder a un crédito de vivienda, empresarios que quieren ampliar su producción y estudiantes que quieren financiar sus programas.

Cabe mencionar que el sector mineral energético enfrenta medidas polémicas. El decreto establece un impuesto adicional a la extracción de petróleo y carbón del 1%. Sumado a ello, se revivió la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta que había tumbado la Corte en 2023.

