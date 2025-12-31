Asobares rechazó nueva medida de impuestos para licores desde el Gobierno Nacional

La propuesta del Gobierno Nacional de aumentar los impuestos a los licores, como parte de las medidas para atender la emergencia económica declarada por el presidente Gustavo Petro, generó una fuerte reacción por parte del sector del entretenimiento nocturno. La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) rechazó de manera categórica la iniciativa, advirtiendo que el incremento del gravamen del 5 % al 19 % tendría consecuencias graves para la sostenibilidad de miles de establecimientos en todo el país.

Según el gremio, la decisión impactaría de forma directa el consumo en bares, discotecas y gastrobares, ya que el licor es el principal insumo de venta del sector. El aumento del impuesto se trasladaría inevitablemente al precio final para el consumidor, lo que, en un contexto de desaceleración económica y pérdida de poder adquisitivo, podría generar una caída significativa en la demanda. Para Asobares, esta situación pone en riesgo la estabilidad de un renglón que aún no logra recuperarse por completo de los efectos de la pandemia.

Asobares advierte sobre el impacto económico en el sector nocturno

A través de un comunicado oficial, Asobares aseguró que no se puede seguir viendo al sector como una fuente inagotable de recursos fiscales. La agremiación habló en nombre de cerca de 450.000 establecimientos formales que se verían afectados por el encarecimiento del licor, muchos de los cuales operan con márgenes de ganancia mínimos y una estructura financiera frágil.

El gremio fue enfático en señalar que miles de empresarios podrían verse abocados a la quiebra si se aprueba la medida. De acuerdo con su análisis, el sector arrastra una pesada carga de costos acumulados desde la pandemia, lo que limita su capacidad para absorber nuevos impuestos sin trasladarlos al consumidor o sacrificar su viabilidad.

Riesgo para el empleo y advertencia sobre efectos contraproducentes

Asobares también alertó que el incremento del impuesto al licor pondría en riesgo hasta 1,6 millones de empleos que dependen directa e indirectamente del entretenimiento nocturno en Colombia. Se trata de un sector que genera oportunidades laborales especialmente para jóvenes y mujeres, quienes representan el 28 % y el 54 % de la fuerza laboral, respectivamente.

“La inflación, el aumento en los costos laborales, los altos arriendos, los impuestos territoriales y las recientes reformas han elevado de manera significativa los costos de operación. Sumar una nueva carga tributaria sobre los licores resulta regresivo, contraproducente y desconectado de la realidad económica del país”, manifestó la agremiación.

Además, el gremio advirtió que elevar los impuestos al licor no garantiza un mayor recaudo fiscal. Por el contrario, históricamente este tipo de medidas ha derivado en una reducción de las ventas legales, el fortalecimiento del contrabando y la adulteración, así como en una afectación directa al comercio formal.

Finalmente, Asobares reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se evalúen alternativas de financiamiento que no comprometan la supervivencia de miles de pequeños y medianos empresarios. Para el sector, gravar aún más su principal producto de venta amenaza no solo la estabilidad económica de los bares, sino también la generación de empleo y la formalidad en una industria clave para la vida nocturna y cultural del país.