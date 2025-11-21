CANAL RCN
Economía

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

La llegada del Model 3 al país sorprende con un precio inferior al de Estados Unidos y otras regiones.

Tesla Model 3
FOTO: Tesla

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
05:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ingreso de Tesla al mercado colombiano generó una atención inmediata, en parte porque se trata de una de las marcas de vehículos eléctricos más relevantes del mundo. Sin embargo, el foco pasó rápidamente del anuncio a un dato inesperado: el Model 3, su opción más económica, quedó por debajo del precio que ofrece la compañía en otros países.

Tesla llegó oficialmente a Colombia: precios desde 109 millones y modelos disponibles
RELACIONADO

Tesla llegó oficialmente a Colombia: precios desde 109 millones y modelos disponibles

El modelo más económico de Tesla en su llegada a Colombia

A partir de $109.990.000, el Model 3 Rear-Wheel Drive se posiciona como una de las alternativas más competitivas del segmento. La cifra, aplicable únicamente al color gris grafito, supera las expectativas habituales asociadas a la marca.

Los demás colores elevan el precio hasta $113.990.000 o $115.990.000, según la elección. La reserva cuesta un millón de pesos y fija la entrega entre febrero y marzo de 2026.

Las especificaciones técnicas también pesan en esta ecuación: 520 kilómetros de autonomía, velocidad máxima de 201 km/h y aceleración de 0-100 km/h en 6,1 segundos. Con rines Photon de 18 pulgadas —o Nova de 19 por un valor adicional— y la posibilidad de modificar el interior de negro a blanco, la configuración básica se ajusta a distintas necesidades sin perder competitividad.

La diferencia del precio con otros mercados

El diferencial de precio frente a otros mercados es uno de los puntos más relevantes. En Estados Unidos, el modelo cuesta 36.900 dólares, equivalentes a 139.219.263 pesos al cambio actual. En Hong Kong, el valor llega a 118.599.043 pesos, y en Chile alcanza los 160.049.393 pesos colombianos. En todos los escenarios, Colombia queda con la tarifa más baja.

Tesla llegó a Colombia y busca trabajadores: estas son las vacantes que ofrece
RELACIONADO

Tesla llegó a Colombia y busca trabajadores: estas son las vacantes que ofrece

Con un costo final de 110.900.000 pesos en su versión básica, el Tesla Model 3 redefine la conversación sobre movilidad eléctrica en el país: no solo es una marca reconocida por su tecnología, sino que, en este caso, también introduce un precio sorprendentemente competitivo frente a mercados más grandes y consolidados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

Bogotanos se despedirán de tradicional conjunto residencial por megaproyecto de Transmilenio

Finanzas personales

Solo uno de cada cuatro colombianos logra pensionarse: crece interés por la Bolsa de Nueva York

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 21 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Otras Noticias

Artistas

Reconocida actriz sufrió un grave accidente: estará inmovilizada temporalmente

La noticia fue confirmada por otra reconocida actriz que es una de sus mejores amigas. Así está la situación.

Donald Trump

Trump fija plazo para que Ucrania responda a su propuesta de paz con Rusia

El mandatario republicano anunció este viernes que el próximo 27 de noviembre será la fecha límite para que Ucrania entregue una respuesta oficial a su plan destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

Asesinatos en Bogotá

Principal sospechoso en el asesinato de Jaime Esteban Moreno estaría buscando rebaja de pena

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero

Kevin Mier

Dura demanda contra Kevin Mier en México: abandonó su casa por esta razón