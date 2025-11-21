Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

El ingreso de Tesla al mercado colombiano generó una atención inmediata, en parte porque se trata de una de las marcas de vehículos eléctricos más relevantes del mundo. Sin embargo, el foco pasó rápidamente del anuncio a un dato inesperado: el Model 3, su opción más económica, quedó por debajo del precio que ofrece la compañía en otros países.

El modelo más económico de Tesla en su llegada a Colombia

A partir de $109.990.000, el Model 3 Rear-Wheel Drive se posiciona como una de las alternativas más competitivas del segmento. La cifra, aplicable únicamente al color gris grafito, supera las expectativas habituales asociadas a la marca.

Los demás colores elevan el precio hasta $113.990.000 o $115.990.000, según la elección. La reserva cuesta un millón de pesos y fija la entrega entre febrero y marzo de 2026.

Las especificaciones técnicas también pesan en esta ecuación: 520 kilómetros de autonomía, velocidad máxima de 201 km/h y aceleración de 0-100 km/h en 6,1 segundos. Con rines Photon de 18 pulgadas —o Nova de 19 por un valor adicional— y la posibilidad de modificar el interior de negro a blanco, la configuración básica se ajusta a distintas necesidades sin perder competitividad.

La diferencia del precio con otros mercados

El diferencial de precio frente a otros mercados es uno de los puntos más relevantes. En Estados Unidos, el modelo cuesta 36.900 dólares, equivalentes a 139.219.263 pesos al cambio actual. En Hong Kong, el valor llega a 118.599.043 pesos, y en Chile alcanza los 160.049.393 pesos colombianos. En todos los escenarios, Colombia queda con la tarifa más baja.

Con un costo final de 110.900.000 pesos en su versión básica, el Tesla Model 3 redefine la conversación sobre movilidad eléctrica en el país: no solo es una marca reconocida por su tecnología, sino que, en este caso, también introduce un precio sorprendentemente competitivo frente a mercados más grandes y consolidados.