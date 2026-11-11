Registro de vehículos híbridos y eléctricos creció más del 100% según Fenalco

En el marco de una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil, en Corferias, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (FENALCO) brindó algunos datos referentes al mercado de automóviles en el país y el impacto que los nuevos vehículos están teniendo en el sector automotor.

Además, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, destacó la necesidad de realizar una mejora en la infraestructura de las carreteras en el país con el fin de hacerlas de mayor capacidad y adaptadas a la necesidad de los automóviles.

Crecimiento de vehículos eléctricos e híbridos supera el 100% respecto al 2025

Según informes presentados por Fenalco, en octubre de 2026 se han matriculado 4.603 vehículos eléctricos nuevos, representando un crecimiento del 120,2% con respecto a la misma fecha del año anterior; además, se registraron 10.610 vehículos híbridos, marcando un crecimiento del 53,7% respecto al 2025. Durante todo el 2026, se registró un aproximado de 130 mil vehículos eléctricos e híbridos nuevos.

Además del impacto que tienen estos nuevos automóviles en la economía del país, desde la entidad también se informó que el 2026 podría convertirse en un año histórico para la industria, siendo el año con más unidades vendidas si se llega a superar la cifra de 330.000, que es la esperada durante los próximos dos meses.

Eduardo Visbal también señaló la importancia de eventos como el Salón Internacional del Automóvil, ya que ofrecen diferentes alternativas de compra para seguir fortaleciendo el sector.

Datos reafirman la necesidad de mejoras en la infraestructura víal

A partir del auge en la venta de vehículos híbridos y eléctricos, las mejoras en infraestructura para las carreteras del país son vitales para aumentar las estaciones de recarga y lograr mantener el ritmo de crecimiento.

Un informe publicado por el diario La República en mayo de 2026 señaló que hay un total de 520 estaciones de carga, es decir, un punto de carga por cada 148 carros eléctricos, apróximadamente; además, la mayoría de estas estaciones se encuentran en Bogotá.