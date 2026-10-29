Red de Veedurías advierte que resolución de combustibles podría subir precios y aumentar subsidios

La resolución 01937 que modifica disposiciones del abastecimiento de combustibles en Nariño, quedó bajo cuestionamiento luego de que la Red de Veedurías de advirtiera sobre posibles efectos económicos para los consumidores y el presupuesto nacional.

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La organización solicitó revisar la legalidad de la medida, que fue expedida el 27 de octubre de 2026 y quedó lista para firma durante el gobierno de Gustavo Petro.

¿Qué cambia con la resolución 01937 en el suministro de combustible en Nariño?

De acuerdo con la Red de Veedurías, el acto administrativo extiende a Chachagüí una compensación por el transporte terrestre de combustibles financiada con recursos públicos, pese a que, según su interpretación, la Ley 191 de 1995 contempla ese beneficio para el abastecimiento de zonas fronterizas que sean capitales departamentales, condición que cumple Pasto, pero no Chachagüí.

La organización considera que esta modificación carece de suficiente sustento jurídico y económico y podría trasladar costos a los usuarios, además de comprometer recursos del Estado.

Entre sus decisiones está devolver a Chachagüí nueve municipios que anteriormente habían sido reasignados al abastecimiento desde Tumaco. Se trata de La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares.

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El punto más controvertido para la Red de Veedurías es un parágrafo transitorio que mantiene el régimen de compensación del transporte terrestre hacia Nariño bajo el argumento de dar continuidad al esquema anterior.

La organización sostiene que, aunque la disposición afirma que no amplía la cobertura del beneficio, en la práctica sí lo hace al incorporar el trayecto entre Yumbo y Chachagüí.

Red de Veedurías advierte sobre aumento de precios y recursos públicos

Según el documento, el componente de transporte a planta no conectada para Chachagüí queda en $0 por galón, debido a que el trayecto desde Yumbo se atribuye a una compensación financiada con recursos públicos.

Mientras que, el transporte entre Chachagüí y las estaciones de servicio sí se incorpora al precio de venta al público, con un valor de $93,65 por galón en el corte de octubre de 2026.

La organización también cuestiona el tratamiento aplicado frente a Tumaco, donde el componente de transporte aparece en la estructura de precios con valores estimados de $1.393,38 para la gasolina corriente y $1.388,08 para el ACPM.

Para la Red, estas diferencias requieren una justificación técnica y económica que permita determinar si el modelo escogido es el más conveniente para los consumidores y para el Estado.

Además, considera que la resolución no presenta un análisis suficiente que demuestre que transportar combustible desde Yumbo hasta Chachagüí resulta más eficiente que utilizar el abastecimiento desde Tumaco.

Ante estos cuestionamientos, la Red de Veedurías solicitó la intervención de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio.