Ser fiador o codeudor en Colombia: estos son los riesgos y consecuencias

Ser fiador o codeudor en Colombia es una práctica común en contratos de arrendamiento, créditos bancarios y acuerdos comerciales.

Sin embargo, muchas personas desconocen el alcance real de esta responsabilidad. En esencia, ambos roles implican respaldar la deuda de un tercero, pero con niveles distintos de compromiso y riesgo.

Mientras el fiador actúa como garante en caso de incumplimiento, el codeudor adquiere una obligación directa frente a la entidad financiera o el acreedor. Esta diferencia, aunque técnica, puede tener consecuencias significativas en caso de mora o impago.

¿Cuáles son los principales riesgos de ser fiador o codeudor en Colombia?

Uno de los riesgos más relevantes es el impacto en el historial crediticio. Si el deudor principal incumple sus obligaciones, tanto el fiador como el codeudor pueden ser reportados en centrales de riesgo, lo que afecta su capacidad para acceder a créditos futuros.

En el caso del codeudor, el riesgo es aún mayor. Al tener una responsabilidad solidaria, el acreedor puede exigir el pago total de la deuda sin necesidad de agotar instancias con el deudor principal. Esto significa que una persona puede terminar pagando una obligación que no adquirió directamente.

Además, existe el riesgo de embargo de bienes. En Colombia, si la deuda no se paga, las entidades pueden iniciar procesos legales que culminen en el embargo de cuentas bancarias, salarios o propiedades del fiador o codeudor. Este escenario puede generar afectaciones económicas severas, especialmente si no se cuenta con respaldo financiero.

RELACIONADO El error que cuesta millones en proyectos de construcción

Otro aspecto clave es la limitación en la capacidad de endeudamiento. Al figurar como respaldo de una obligación, las entidades financieras pueden considerar ese compromiso dentro del nivel de endeudamiento del fiador o codeudor, reduciendo su posibilidad de acceder a nuevos créditos.

¿Qué consecuencias legales y financieras implica asumir este rol?

Desde el punto de vista legal, firmar como fiador o codeudor implica aceptar un contrato vinculante. Esto significa que, ante cualquier incumplimiento, el respaldo se convierte en una obligación exigible por vía judicial.

En el caso del fiador, aunque inicialmente su responsabilidad es subsidiaria, muchos contratos actuales incluyen cláusulas que eliminan este beneficio, permitiendo al acreedor cobrar directamente. Por su parte, el codeudor no cuenta con esta protección, ya que su responsabilidad es inmediata.

Asimismo, es importante tener en cuenta que estas obligaciones no desaparecen fácilmente. Incluso si la relación con el deudor cambia o se deteriora, el compromiso sigue vigente hasta que la deuda sea cancelada en su totalidad o se realice una sustitución formal del garante.

En términos financieros, asumir este rol puede afectar la estabilidad económica personal. Por ejemplo, si el deudor deja de pagar, el fiador o codeudor debe responder con sus propios recursos, lo que puede comprometer gastos básicos o proyectos personales.

En Colombia, donde el acceso al crédito es un factor clave para el desarrollo económico, estos riesgos adquieren mayor relevancia.