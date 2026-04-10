Lanzan curso gratis de conducción para motociclistas en Bogotá: requisitos y fechas

La seguridad vial vuelve a ser prioridad en Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un curso gratuito para motociclistas que se realizará este sábado 11 de abril de 2026, en alianza con la Policía de Tránsito de Bogotá.

La actividad se desarrollará entre las 7:30 a. m. y las 12:00 del mediodía en la bahía de ingreso a la Zona Franca, ubicada en la localidad de Fontibón. La participación no tiene costo, pero los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse previamente.

Así será el curso gratuito para motociclistas en Bogotá

Este espacio pedagógico combinará teoría y práctica, con el objetivo de brindar herramientas reales a los conductores. “La jornada busca fortalecer las habilidades de conducción y reforzar los conocimientos sobre normas de tránsito”, indicó la entidad.

El curso incluirá cinco módulos clave: contexto de la siniestralidad vial en Bogotá, normatividad vigente y sanciones, uso adecuado de elementos de protección, identificación de riesgos en la vía y técnicas de conducción preventiva.

Además, se abordarán temas como la revisión técnico-mecánica, el uso correcto del casco, la percepción de velocidad y las maniobras peligrosas. Todo esto enfocado en promover una conducción más segura y responsable.

Un esfuerzo por reducir accidentes en la ciudad

Esta iniciativa se da en un contexto preocupante: los motociclistas siguen siendo el actor vial más vulnerable en Bogotá. En lo corrido del año, son quienes registran el mayor número de víctimas en siniestros de tránsito.

Por eso, desde la Secretaría se insiste en la importancia de estos espacios formativos. “El objetivo es proteger vidas y reducir la siniestralidad en las vías”, recalcaron.

Quienes deseen participar deben completar el formulario de inscripción habilitado por la entidad. La recomendación es hacerlo cuanto antes, ya que la demanda suele ser alta.

Con este tipo de actividades, Bogotá busca fomentar una cultura vial más segura, donde la prevención y la educación sean protagonistas.