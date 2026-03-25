Nuevas pruebas para sacar la licencia de conducción en Colombia: así funcionarían en 2026

En los últimos días, el trámite para obtener la licencia de conducción en Colombia se volvió tendencia, especialmente por los cambios que comenzaron a regir en 2026.

La principal novedad es que el proceso ahora será más exigente y dividido, lo que busca mayor transparencia, pero también implica un incremento en los costos para los ciudadanos.

Este nuevo modelo separa dos etapas clave: la formación y la evaluación. Mientras los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) continúan con la capacitación de los aspirantes, los exámenes pasan a ser responsabilidad de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

Así serán las nuevas pruebas para la licencia de conducción

Con este cambio, quienes quieran obtener su licencia deberán cumplir un proceso más riguroso. Por un lado, deberán completar su formación teórica y práctica en un CEA. Luego, será obligatorio presentar las pruebas en un CALE autorizado.

Las evaluaciones estarán estandarizadas a nivel nacional e incluirán tres fases. La primera es la prueba teórica, compuesta por 50 preguntas seleccionadas de una base de cerca de 5.000 ítems. Para aprobar, el aspirante deberá obtener al menos el 80% de respuestas correctas.

Luego se realizará la prueba en pista cerrada, donde se evaluarán habilidades básicas de conducción. Finalmente, se deberá presentar un examen en vía pública, que medirá la capacidad del conductor en condiciones reales de tráfico.

Todo el proceso contará con validación biométrica y registro en el sistema nacional para evitar fraudes. Según las autoridades, esto permitirá que "solo aquellos verdaderamente capacitados obtengan la licencia de conducción".

¿Cuánto costará sacar la licencia en Colombia en 2026?

Uno de los puntos que más ha generado debate es el costo del trámite. Aunque oficialmente no se habla de un doble pago, en la práctica sí hay dos cobros principales.

El curso en un CEA puede costar entre $1.200.000 y $1.800.000. A esto se suma la evaluación en los CALE, que para licencia de carro particular podría estar entre $502.000 y $582.000.

Además, los aspirantes deberán asumir otros gastos como exámenes médicos, cercanos a los $200.000, y derechos de tránsito que superan los $300.000 en ciudades como Bogotá.

Así las cosas, sacar la licencia por primera vez podría superar los $2 millones, marcando un cambio significativo frente a años anteriores.