Cursos gratuitos en sistemas, marketing y orientación laboral en Bogotá: cómo acceder

El Instituto para la Economía Social (IPES) anunció la apertura de una serie de cursos gratuitos dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado y emprendedores.

Estas capacitaciones buscan fortalecer habilidades en mantenimiento de computadores, marketing digital, comportamiento emprendedor y orientación para el trabajo, contribuyendo al desarrollo de la economía local en Bogotá.

¿Cuáles son los cursos disponibles del IPES y en qué fechas se dictarán?

Los cursos gratuitos estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad para garantizar el acceso a quienes más los necesitan.

Mantenimiento de Computadoras:

Fechas: Del 2 al 11 de abril de 2025

Horarios: 2:00 pm a 4:00 pm

Ubicación: Punto Vive Digital Veracruz, calle 17 #4-65, segundo piso.

Marketing digital

Fechas: Del 21 de abril al 7 de mayo de 2025

Horarios: 7:00 am a 9:00 am

Ubicación: Plaza España, carrera 19 #10-25.

Orientación para el Trabajo

Fecha: 9 de abril de 2025

Horarios: 9:00 am a 12:00 m.

Ubicación: Punto Vive Digital Kennedy, carrera 78 #37-24 sur.

Comportamiento emprendedor

Fechas: Del 26 de abril al 17 de mayo de 2025

Horarios: 8:00 am a 12:00 m.

Ubicación: Punto Vive Digital Veracruz, calle 17 #4-65.

¿Cómo inscribirse en los cursos del IPES?

Los interesados ​​en participar deberán acercarse al punto de formación más cercano con los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía en físico.

Recibo de servicios públicos.

Certificación que acredita su trabajo como comerciante, vendedor informal o emprendedor.

Estos cursos buscan no solo capacitar a los beneficiarios en áreas técnicas y digitales, sino también brindarles herramientas que les permitan mejorar sus oportunidades laborales y de negocio en un entorno cada vez más competitivo.

La iniciativa forma parte de la apuesta del IPES por el fortalecimiento de la economía social en Bogotá.