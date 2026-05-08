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En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo

Según el reporte oficial, más de 113 sillas fueron vandalizadas y prendidas en fuego.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
06:37 p. m.
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El encuentro entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo, válido por la Copa Libertadores, se convirtió en escenario de graves disturbios que obligaron a suspender el partido apenas tres minutos después de iniciado.

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Los hechos ocurrieron en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, donde un grupo de hinchas protagonizó actos vandálicos que dejaron cuantiosos daños materiales y varias capturas.

Caos en la tribuna norte

Según el reporte oficial, más de 113 sillas fueron vandalizadas y prendidas en fuego, mientras que los baños del sector norte fueron destruidos. Los atacantes incluso utilizaron piezas de los orinales para agredir a la fuerza pública. Además, tres cámaras de seguridad fueron derribadas y la puerta principal de la tribuna resultó dañada.

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La intervención de 700 policías evitó que los hinchas invadieran el terreno de juego, pero el desorden se extendió a las afueras del estadio, donde los disturbios continuaron con bloqueos en las puertas del escenario deportivo.

Sanciones y proceso disciplinario

La Conmebol sancionó al Deportivo Independiente Medellín con la pérdida de los tres puntos del partido y abrió un proceso disciplinario que podría derivar en una multa superior a los 80.000 dólares y la obligación de jugar próximos encuentros a puerta cerrada.

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Las autoridades confirmaron la captura de ocho adultos y la aprehensión de un menor, quienes serán judicializados por los delitos de daño en bien ajeno y agresión a servidor público. Los daños al estadio podrían superar los 100 millones de pesos.

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