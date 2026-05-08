En imágenes | Así quedó la tribuna norte del Estadio Atanasio Girardot tras los disturbios del DIM vs. Flamengo

El encuentro entre Deportivo Independiente Medellín y Flamengo, válido por la Copa Libertadores, se convirtió en escenario de graves disturbios que obligaron a suspender el partido apenas tres minutos después de iniciado.

Los hechos ocurrieron en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, donde un grupo de hinchas protagonizó actos vandálicos que dejaron cuantiosos daños materiales y varias capturas.

Caos en la tribuna norte

Según el reporte oficial, más de 113 sillas fueron vandalizadas y prendidas en fuego, mientras que los baños del sector norte fueron destruidos. Los atacantes incluso utilizaron piezas de los orinales para agredir a la fuerza pública. Además, tres cámaras de seguridad fueron derribadas y la puerta principal de la tribuna resultó dañada.

La intervención de 700 policías evitó que los hinchas invadieran el terreno de juego, pero el desorden se extendió a las afueras del estadio, donde los disturbios continuaron con bloqueos en las puertas del escenario deportivo.

Sanciones y proceso disciplinario

La Conmebol sancionó al Deportivo Independiente Medellín con la pérdida de los tres puntos del partido y abrió un proceso disciplinario que podría derivar en una multa superior a los 80.000 dólares y la obligación de jugar próximos encuentros a puerta cerrada.

Las autoridades confirmaron la captura de ocho adultos y la aprehensión de un menor, quienes serán judicializados por los delitos de daño en bien ajeno y agresión a servidor público. Los daños al estadio podrían superar los 100 millones de pesos.