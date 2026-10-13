Kurrant Club, el nuevo espacio que promete revolucionar la recreación en Bogotá

Bogotá vive una transformación constante en sus dinámicas de entretenimiento. Según datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) basados en el PIB de la capital, las actividades artísticas, deportivas y de bienestar crecieron un 8,6 % en 2025.

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En medio de este escenario nace Kurrant Club Social Empresarial, una alternativa que busca democratizar el acceso a los clubes tradicionales mediante un modelo sin nuevo en la ciudad.

Un modelo de membresía social sin compra de acciones

Tradicionalmente, ingresar a un club social en Bogotá ha implicado desembolsar cientos de millones de pesos para comprar una acción de propiedad o participación. Kurrant busca cambiar este esquema al basarse en el derecho de uso y la proximidad. Bajo esta premisa, las familias y ejecutivos pagarán únicamente una membresía anual.

"En Bogotá muchas familias han logrado construir patrimonio y estabilidad económica, pero siguen teniendo pocas alternativas de recreación cerca de su casa. Lo que realmente importa es poder usar el espacio, tenerlo cerca y construir comunidad. Eso es lo que buscamos democratizar", asegura Andrés Camargo Ardila, fundador del proyecto.

Cedritos: la ubicación estratégica para el primer club en Bogotá

Kurrant estará ubicado en una estratégica esquina de Cedritos, en el norte de Bogotá, luego de identificar a aproximadamente 115.000 familias en el sector con ingresos mensuales entre los $8 y $20 millones.

Esta zona residencial carece habitualmente de espacios integrales de esparcimiento cercanos, lo que obliga a los residentes a largos desplazamientos o a concentrar su tiempo libre en centros comerciales.

La primera sede abarcará un edificio de 6.500 metros cuadrados distribuidos en seis pisos y dos sótanos de parqueaderos. La oferta de instalaciones incluirá:

Deporte y salud: Piscina semiolímpica de 25 metros, gimnasio de dos niveles, cancha de pádel y zonas húmedas.

Piscina semiolímpica de 25 metros, gimnasio de dos niveles, cancha de pádel y zonas húmedas. Entretenimiento y gastronomía: Cuatro líneas de bolos, restaurantes, sport bar, áreas especializadas para niños y jóvenes, y discoteca.

Cuatro líneas de bolos, restaurantes, sport bar, áreas especializadas para niños y jóvenes, y discoteca. Negocios y trabajo: Espacios de coworking y salones configurables para eventos corporativos y reuniones desde 8 hasta 300 personas.

Adicionalmente, el club incorporará una modalidad empresarial que permite afiliar hasta cuatro empleados por membresía, facilitando la integración laboral en la era del trabajo a distancia.

Fechas de apertura e impacto económico con nuevos empleos directos

La estructuración del proyecto se ha desarrollado a lo largo de tres años y ya cuenta con el predio definido. La fase constructiva arrancará en el primer trimestre de 2027 y durará 18 meses, estimando la apertura oficial durante el tercer trimestre de 2028.

La operación de esta primera sede generará alrededor de 150 empleos directos, además del dinamismo económico indirecto generado para proveedores y contratistas.

Este será solo el inicio de una meta más ambiciosa: abrir tres sedes en sectores estratégicos como Colina Campestre y Ciudad Salitre durante los próximos cinco años, con una inversión estimada de $50.000 millones por cada complejo.