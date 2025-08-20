Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta

Uno de los temas más recurrentes entre la población de los pensionados en Colombia son los descuentos aplicados a sus mesadas por concepto de contribución a la salud.

Y es que si bien la normativa establece unas pautas claras, la situación se complica y genera confusión, especialmente para aquellos que, tras alcanzar la edad de jubilación, deciden o necesitan continuar en la vida laboral.

Comprender las particularidades de estos descuentos es crucial para garantizar que los adultos mayores no vean afectado de manera indebida el fruto de sus años de trabajo.

La base de la mesada pensional se construye a partir de tres pilares fundamentales: el ahorro acumulado durante la vida laboral, el tiempo de cotización al sistema y los aportes voluntarios que el trabajador haya realizado a un fondo de pensiones.

Sin embargo, una vez se accede a la pensión, la ley exige una contribución obligatoria al sistema de salud, un descuento que ha sido motivo de debate y peticiones por parte de las asociaciones de pensionados a lo largo de los años.

¿De cuánto es el descuento de salud para aquellos pensionados que siguen trabajando?

La situación más compleja se presenta para aquellos pensionados que no se han retirado por completo del mercado laboral. El tipo de vínculo que mantengan con una empresa determina el porcentaje que deben asumir de su bolsillo.

En el caso de los pensionados que continúan trabajando bajo un contrato laboral, es decir, empleados de una compañía, la responsabilidad del aporte a la salud se divide. La normativa vigente en Colombia estipula que el aporte total a salud es del 12,5% sobre el Ingreso Base de Cotización.

Sin embargo, para los trabajadores pensionados, este monto no debe ser descontado en su totalidad de su pensión. La empresa para la que laboran debe asumir un 8,5% de ese aporte, mientras que el pensionado solo debe contribuir con el 4% restante.

Por el contrario, la situación es diferente para quienes optan por un modelo de trabajo independiente, como contratistas. En este escenario, el pensionado asume la totalidad de la contribución al sistema de salud.

Las contribuciones se aplican sobre el valor de la mesada y varían según el monto de la misma.