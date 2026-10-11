Nuevo fuerte sismo 'sacudió' al mundo HOY 10 de noviembre: esto se informó

Cuando en Indonesia eran las 3:51 de la tarde este 10 de noviembre de 2026 y en Colombia las 10:51 de la mañana, hubo un fuerte movimiento telúrico en ese país que se encuentra entre los océanos Índico y Pacífico.

La profundidad, de acuerdo con los monitoreos de los expertos, fue superficial, mientras que la magnitud superó los 5.0.

¿Dónde se originó exactamente este sismo? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte sismo que se registró en Indonesia hoy 10 de noviembre de 2026

3:51 de la tarde de este 10 de noviembre de 2026 en Indonesia / 10:51 de la mañana de este 10 de noviembre de 2026 en Colombia.

Epicentro: Kabupaten Halmahera Selatan, 241 km al sureste de Ternate, Indonesia.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos: a 141 kilómetros de Labuha, a 163 de Kawasi, a 186 de Maba, a 214 de Waisai, a 225 de Sofifi, a 241 de Ternate y a 266 de Masohi.

¿Qué han comunicado las autoridades tras este nuevo sismo en Indonesia?

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia ha indicado que el sismo se formó en el agua y, por ende, se percibió como una vibración leve en las viviendas.

Teniendo en cuenta esa información, no se han registrado daños estructurales, heridos ni víctimas.

Además, las autoridades sismológicas oficiales han aclarado que no existen riesgos de que se presente un tsunami y han pedido que se evite a toda costa la difusión de información falsa.

¿Cuál ha sido el primer temblor que se registró en Colombia hoy 10 de noviembre de 2026?

Este 10 de noviembre de 2026, sobre las 12:52 de la madrugada, se detectó el siguiente movimiento telúrico en el país:

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 61 kilómetros de Juradó (Chocó), a 121 de Bahía Solano (Chocó) y a 127 de Puento Indio ( Panamá).