Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, finalizó el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al 2024.

Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la entidad reportó el recibimiento de 6.521.502 declaraciones, de las cuales 763.036 fueron presentadas por contribuyentes que lo hicieron por primera vez.

Según la Dian, el recaudo total alcanzó los $23.6 billones, distribuidos en $5.7 billones por impuesto a cargo y $17.9 billones por concepto de anticipos y retenciones practicadas con anterioridad.

Más de 763 mil contribuyentes en Colombia declararon por primera vez

Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la Dian, señaló que el proceso de declaración de renta permitió “obtener un recaudo total de $23.6 billones. De estos, $5.7 billones corresponden al impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, mientras que $17.9 billones, a anticipos y retenciones practicadas a los contribuyentes con antelación”.

Durante el proceso, la entidad reportó estabilidad en la plataforma tecnológica, que fue sometida a pruebas de carga y estrés, y reforzada con herramientas de monitoreo. También aseguró que se implementaron mecanismos de ciberseguridad que permitieron detectar y bloquear 4.178 eventos maliciosos, como intentos de acceso no autorizado y ataques automatizados.

Micrositio de renta aumentó visitas en 18.5%

En cuanto al uso de herramientas digitales, las visitas al micrositio de renta aumentaron en un 18.5% respecto al año anterior. El motor de búsqueda recibió 40 millones de consultas y el programa Ayuda Renta fue descargado cerca de 500.000 veces. Además, se generaron 7.541.910 declaraciones sugeridas.

La estrategia de atención al ciudadano incluyó la participación de más de 800 funcionarios, distribuidos entre puntos de atención y el Contact Center. Se ampliaron horarios en 54 sedes y se gestionaron más de 834.000 transacciones, orientando a más de 513.000 ciudadanos.

“Agradecemos a todos los contribuyentes por el compromiso y cumplimiento de sus obligaciones. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y la calidad en la atención al ciudadano que hemos puesto en marcha, para ofrecer un servicio cada vez más eficiente y cercano”, señaló el director general de la entidad.