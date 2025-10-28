CANAL RCN
Economía

Declaración de renta 2024: Dian reporta recaudo de $23.6 billones

Según el reporte de la entidad, 763.036 personas declararon renta por primera vez para el año gravable 2024.

Foto: Dian.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
02:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, finalizó el calendario de vencimientos para la presentación de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al 2024.

Delincuentes se están haciendo pasar por Bre-B para robar dinero y contraseñas: no abra estos mensajes
RELACIONADO

Delincuentes se están haciendo pasar por Bre-B para robar dinero y contraseñas: no abra estos mensajes

Entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, la entidad reportó el recibimiento de 6.521.502 declaraciones, de las cuales 763.036 fueron presentadas por contribuyentes que lo hicieron por primera vez.

Según la Dian, el recaudo total alcanzó los $23.6 billones, distribuidos en $5.7 billones por impuesto a cargo y $17.9 billones por concepto de anticipos y retenciones practicadas con anterioridad.

Más de 763 mil contribuyentes en Colombia declararon por primera vez

Carlos Emilio Betancourt, director general (e) de la Dian, señaló que el proceso de declaración de renta permitió “obtener un recaudo total de $23.6 billones. De estos, $5.7 billones corresponden al impuesto a cargo tras la presentación de las declaraciones, mientras que $17.9 billones, a anticipos y retenciones practicadas a los contribuyentes con antelación”.

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 28 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 28 de octubre de 2025

Durante el proceso, la entidad reportó estabilidad en la plataforma tecnológica, que fue sometida a pruebas de carga y estrés, y reforzada con herramientas de monitoreo. También aseguró que se implementaron mecanismos de ciberseguridad que permitieron detectar y bloquear 4.178 eventos maliciosos, como intentos de acceso no autorizado y ataques automatizados.

Micrositio de renta aumentó visitas en 18.5%

En cuanto al uso de herramientas digitales, las visitas al micrositio de renta aumentaron en un 18.5% respecto al año anterior. El motor de búsqueda recibió 40 millones de consultas y el programa Ayuda Renta fue descargado cerca de 500.000 veces. Además, se generaron 7.541.910 declaraciones sugeridas.

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos
RELACIONADO

Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos

La estrategia de atención al ciudadano incluyó la participación de más de 800 funcionarios, distribuidos entre puntos de atención y el Contact Center. Se ampliaron horarios en 54 sedes y se gestionaron más de 834.000 transacciones, orientando a más de 513.000 ciudadanos.

“Agradecemos a todos los contribuyentes por el compromiso y cumplimiento de sus obligaciones. Nuestro objetivo es seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios y la calidad en la atención al ciudadano que hemos puesto en marcha, para ofrecer un servicio cada vez más eficiente y cercano”, señaló el director general de la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciberseguridad

Delincuentes se están haciendo pasar por Bre-B para robar dinero y contraseñas: no abra estos mensajes

Trabajo

Cuándo pueden descontar dinero de su liquidación laboral en Colombia, según la ley

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 28 de octubre de 2025

Otras Noticias

Redes sociales

Westcol pasó gran susto: joven burló la seguridad y lo sorprendió en plena transmisión

Westcol pasó un gran susto durante una transmisión en vivo desde Cali, cuando un joven burló su seguridad para acercarse y pedirle una foto.

Elecciones presidenciales 2026

Juan Carlos Pinzón anunciaría su candidatura presidencial respaldado por el partido Verde Oxígeno

Pinzón, quien anteriormente ha ocupado importantes cargos en el Gobierno, se presenta ahora como un candidato dispuesto a asumir los desafíos de liderar el país.

Estados Unidos

Flota estadounidense en el mar Caribe tuvo que cambiar de posición: este es el motivo

James Rodríguez

James Rodríguez tomó decisión definitiva para su futuro en México

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja