Colombianos podrán acceder a nuevo subsidio de vivienda de hasta 52 millones de pesos

A lo largo del 2025 se ha marcado una etapa de profundización y reorientación en la política de vivienda social en Colombia, con un enfoque claro en la focalización de los recursos hacia los hogares más vulnerables y una acentuada promoción de la concurrencia de subsidios entre el Gobierno Nacional, las Cajas de Compensación Familiar y las administraciones locales.

El principal programa de subsidio a nivel nacional, "Mi Casa Ya", ha mantenido su estructura de apoyo a la cuota inicial y a la tasa de interés para la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) nuevas.

La concurrencia de subsidios se ha consolidado como la estrategia más poderosa para lograr el cierre financiero, permitiendo a las familias acumular recursos de distintas fuentes para cubrir la cuota inicial de la vivienda, que típicamente es del 20% del valor total.

Bajo este contexto, la Alcaldía de Barranquilla ha lanzado una nueva fase de su programa de subsidios de vivienda "Mi Techo Propio", que promete un alivio significativo al bolsillo de los ciudadanos.

Colombianos podrán acceder a subsidio de vivienda de hasta 52 millones

La iniciativa ha generado gran expectativa, especialmente por la posibilidad de que miles de familias puedan adquirir su casa o apartamento con cuotas mensuales que podrían iniciar en los $400.000 pesos colombianos, haciendo realidad el sueño de la vivienda propia para un amplio sector de la población.

El programa distrital "Mi Techo Propio" está diseñado para facilitar la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP). La clave de este nuevo beneficio radica en un subsidio adicional a la cuota del crédito hipotecario o leasing habitacional, que se entrega directamente a la entidad financiera.

"Entregamos subsidios hasta por $52 millones para que las personas con menores recursos puedan, con una cuota cercana a los $400.000, adquirir una vivienda nueva”, dijeron desde la alcaldía local.

Para las Viviendas de Interés Social (VIS), el subsidio adicional a la cuota puede ascender a $14.400.000 pesos, desembolsados a lo largo de 24 meses.

Esto se traduce en un aporte mensual de $600.000 pesos para la cuota de la vivienda, lo que, combinado con las tasas de interés y el monto del crédito, puede llevar a que la familia beneficiaria termine pagando una cuota neta significativamente menor, acercándose a la cifra anunciada.

Para el caso de las Viviendas de Interés Prioritario (VIP), el subsidio es de $9.000.000 pesos durante el mismo periodo, lo que equivale a un aporte de $375.000 pesos mensuales.

Es precisamente esta última modalidad la que permite, bajo ciertas condiciones financieras y montos de crédito, alcanzar esas atractivas cuotas base de $400.000. Este alivio financiero es crucial para familias vulnerables, al reducir la presión económica de los primeros dos años de la hipoteca.

Requisitos que deben cumplir

Ingresos Familiares: Los ingresos totales del hogar no deben superar los 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que en el año 2025 se aproxima a los $5.694.000 pesos.

Residencia: Los solicitantes deben ser residentes en Barranquilla por un mínimo de cinco años antes de la postulación.

No Propietarios y No Beneficiarios: El aspirante o cualquier miembro de su núcleo familiar no debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, ni haber sido beneficiario de otro subsidio familiar de vivienda, con excepciones establecidas por la norma.

Es indispensable contar con el cierre financiero aprobado, lo cual se puede lograr a través de un crédito hipotecario, leasing habitacional, ahorros, cesantías o la concurrencia con otros subsidios, como el programa nacional "Mi Casa Ya" o el de las Cajas de Compensación Familiar.