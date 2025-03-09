Colombianos que ganen este salario tendrían que pagar más en la declaración de renta con reforma tributaria
Conozca cómo afectaría la reforma a las personas naturales que ganen este salario.
Noticias RCN
10:52 a. m.
La reciente radicación de la nueva reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, la incertidumbre ha crecido en varios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a los pensionados. El proyecto, que busca un recaudo de 26,3 billones de pesos, ha generado preguntas sobre cómo afectaría esto a las personas naturales.
En la presentación del documento se propone modificar la tabla de impuesto para personas naturales, una medida que afectaría, principalmente, a los que perciben ciertos ingresos mensuales superiores.
Personas con estos ingresos se verían afectadas en la declaración de renta
Aunque la propuesta mantiene el umbral para declarar renta sin cambios (1.090 UVT o alrededor de $54.280.910), las modificaciones se concentran en los tramos de ingresos más elevados.
El cambio central se presenta a partir de las 1.700 UVT anuales, lo que corresponde a ingresos mensuales superiores a $8.000.000. Para este segmento, la tarifa marginal del impuesto de renta aumentaría del 28% al 29%.
El proyecto de ley también contempla incrementos en las tarifas para tramos superiores. Por ejemplo, para los ingresos anuales que superen los $204.175.000, la tarifa marginal pasaría del 33% al 35%. Así mismo, se proponen aumentos en las tarifas para los contribuyentes con ingresos anuales de más de $431.807.129, donde la tarifa subiría del 35% al 37%, y para los que superan los $944.687.030, donde la tarifa subiría del 37% al 39%.
Para los ingresos anuales superiores a los 31.000 UVT (alrededor de $1.543.769.000), la tarifa marginal se establecería en 41%.
Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el propósito de la medida es fortalecer el carácter redistributivo del impuesto de renta, garantizando que quienes concentran mayores ingresos contribuyan de manera más acorde a su capacidad económica.}
El Gobierno busca reducir la brecha entre la tarifa efectiva y la nominal. La Dian estima que esta medida podría incrementar el recaudo en cerca de 940.000 millones de pesos para el año 2027.
¿Qué otros cambios habría con la reforma tributaria?
- Ganancias ocasionales: Se aumentaría la tarifa del impuesto sobre ganancias de loterías, rifas y apuestas, pasando del 20% al 30%.
- Impuesto al carbono: Se plantea un aumento de la tarifa para fortalecer los objetivos ambientales del país.
- IVA en combustibles: La reforma prevé completar la aplicación del IVA plurifásico en la cadena de producción de gasolina y ACPM, lo que podría tener un efecto en el precio final de estos combustibles.
- Dividendos: El impuesto a los dividendos que empresas colombianas repartan a socios extranjeros subiría del 20% al 30%.
- Dependientes económicos: Se elimina la deducción por dependientes económicos, lo que ha generado críticas por su impacto en las familias.