Colombianos que ganen este salario tendrían que pagar más en la declaración de renta con reforma tributaria

La reciente radicación de la nueva reforma tributaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, la incertidumbre ha crecido en varios sectores de la sociedad colombiana, incluyendo a los pensionados. El proyecto, que busca un recaudo de 26,3 billones de pesos, ha generado preguntas sobre cómo afectaría esto a las personas naturales.

RELACIONADO Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia

En la presentación del documento se propone modificar la tabla de impuesto para personas naturales, una medida que afectaría, principalmente, a los que perciben ciertos ingresos mensuales superiores.

Personas con estos ingresos se verían afectadas en la declaración de renta

Aunque la propuesta mantiene el umbral para declarar renta sin cambios (1.090 UVT o alrededor de $54.280.910), las modificaciones se concentran en los tramos de ingresos más elevados.

El cambio central se presenta a partir de las 1.700 UVT anuales, lo que corresponde a ingresos mensuales superiores a $8.000.000. Para este segmento, la tarifa marginal del impuesto de renta aumentaría del 28% al 29%.

El proyecto de ley también contempla incrementos en las tarifas para tramos superiores. Por ejemplo, para los ingresos anuales que superen los $204.175.000, la tarifa marginal pasaría del 33% al 35%. Así mismo, se proponen aumentos en las tarifas para los contribuyentes con ingresos anuales de más de $431.807.129, donde la tarifa subiría del 35% al 37%, y para los que superan los $944.687.030, donde la tarifa subiría del 37% al 39%.

Para los ingresos anuales superiores a los 31.000 UVT (alrededor de $1.543.769.000), la tarifa marginal se establecería en 41%.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el propósito de la medida es fortalecer el carácter redistributivo del impuesto de renta, garantizando que quienes concentran mayores ingresos contribuyan de manera más acorde a su capacidad económica.}

El Gobierno busca reducir la brecha entre la tarifa efectiva y la nominal. La Dian estima que esta medida podría incrementar el recaudo en cerca de 940.000 millones de pesos para el año 2027.

¿Qué otros cambios habría con la reforma tributaria?