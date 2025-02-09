CANAL RCN
Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia

La nueva reforma tributaria en Colombia plantea un aumento del 8 % al 19 % en impuestos para motocicletas, lo que encarecería su precio final.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
04:35 p. m.
El pasado lunes 1 de septiembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria.

Y es que aunque la propuesta busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026, uno de los sectores que se vería más afectado sería el de los motociclistas en el país.

Motos de más de 200 c.c. tendrían un fuerte incremento en impuestos

Dentro del articulado, uno de los puntos que más atención generó es el relacionado con la tributación de las motocicletas. La propuesta establece que en el artículo 512-4 del Estatuto Tributario se aplique un gravamen del 19 % para las motos con motor de émbolo (pistón) alternativo de cilindrada superior a 200 c.c.

Esto significa un aumento de más del doble frente a la tarifa actual del 8 %. En la práctica, una moto con valor de 8 millones de pesos, que hoy paga 640.000 de impuesto, pasaría a pagar 1.520.000, elevando el precio final a 9.520.000.

Sin embargo, “La modificación representa un incremento de 11 puntos porcentuales”, resalta el documento presentado por la cartera de Hacienda.

Impacto en motos eléctricas y ciclomotores

Según el artículo 9, se mantendría el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, en el que se contempla un IVA del 5 % para ciertos bienes, incluidas las motocicletas eléctricas y ciclomotores cuyo valor supere las 50 UVT (2´489.950 pesos).

Esto quiere decir que no solo los motores a combustión serían impactados, sino también quienes opten por opciones más sostenibles.

Por ahora, la reforma aún no es un hecho, pues el texto deberá superar al menos cuatro debates en el Congreso antes del 15 de septiembre.

