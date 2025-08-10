Ofrecen hasta el 100% de descuento en comparendos a conductores en Colombia: estos son los otros beneficios

La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Movilidad Contemporánea, ha puesto en marcha un ambicioso plan de alivios para los ciudadanos con multas de tránsito pendientes. Mediante la Ordenanza 033 de 2025, aprobada por la Asamblea Departamental e impulsada por el gobernador Jorge Rey, se ofrecen descuentos que alcanzan hasta el 100% en los intereses de mora de comparendos generados en municipios donde la Secretaría ejerce autoridad.

Esta medida, vigente hasta el 26 de diciembre de 2025, busca facilitar la normalización de la situación financiera de miles de infractores y fortalecer las finanzas públicas departamentales.

El Secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, destacó la importancia de este beneficio, señalando que representa una oportunidad sin precedentes para que los ciudadanos "normalicen su situación y eviten mayores costos a futuro".

¿Quiénes pueden acceder al 100% de descuento en comparendos?

La iniciativa está dirigida a personas naturales que hayan acumulado multas de tránsito con fecha de imposición anterior al 31 de diciembre de 2024. Se estima que la medida podría beneficiar a más de 350.000 infractores en todo el departamento.

El plan de alivios ha establecido un sistema de descuentos en intereses que varía según la antigüedad de la infracción, incentivando el pago de las deudas más antiguas. Los beneficios se aplican de la siguiente manera:

100% de descuento en intereses para comparendos impuestos antes del 31 de diciembre de 2019.

70% de descuento en intereses para comparendos emitidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024

Los acuerdos de pago deben gestionarse en el punto de atención al ciudadano ubicado en la Calle 13 No. 30-20 en el sector de Puente Aranda, Bogotá.

Los deudores que firmen el acuerdo podrán disfrutar de los mismos porcentajes de descuento en intereses, independientemente del número de cuotas pactadas. No obstante, las autoridades recuerdan que el incumplimiento del acuerdo resultará en la pérdida inmediata de los beneficios.