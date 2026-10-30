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Niño ajedrecista caleño sorprende con su talento y sueña con ser campeón mundial

Más allá de los logros alcanzados hasta ahora, Nicolás tiene metas claras para el futuro.

Mañana Express

octubre 30 de 2026
10:26 a. m.
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A sus 13 años, Nicolás Ramírez Villegas ya se ha convertido en una de las jóvenes promesas del ajedrez colombiano. El caleño, que comenzó a jugar cuando apenas tenía cuatro años, acumula decenas de títulos y victorias tanto en competencias individuales como por equipos, e incluso ha logrado imponerse ante jugadores adultos gracias a su disciplina y preparación.

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Durante una entrevista en televisión, el joven relató que su pasión por el ajedrez nació desde el primer contacto con el tablero. Según contó, el juego despertó en él una gran curiosidad y el deseo constante de aprender y mejorar, una motivación que lo ha acompañado desde entonces y que hoy lo mantiene entre los talentos más destacados de su categoría.

Un talento que supera generaciones

Nicolás aseguró que ha participado en numerosos torneos en los que ha enfrentado a jugadores adultos. Aunque reconoce que algunos tienen un alto nivel competitivo, explicó que en otros casos ha podido conseguir victorias con relativa facilidad gracias al entrenamiento y la experiencia acumulada en los últimos años.

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El joven ajedrecista destacó que el desempeño en este deporte no depende necesariamente de la edad, sino del nivel de preparación y dedicación de cada jugador. De hecho, entre risas confirmó que ya logró superar a su padre, quien fue la persona que le enseñó a mover las piezas cuando era niño.

Además de su pasión por el ajedrez, Nicolás mantiene actividades propias de su edad. Le gusta jugar videojuegos de manera moderada, practica deportes como tenis de mesa y fútbol, y considera importante encontrar un equilibrio entre la tecnología, el estudio y las actividades recreativas.

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Sueños grandes dentro y fuera del tablero

Más allá de los logros alcanzados hasta ahora, Nicolás tiene metas claras para el futuro. Su principal sueño es convertirse en campeón mundial de ajedrez, pero también aspira a desarrollar una carrera en el ámbito de la comunicación y el periodismo.

“Quiero ser campeón mundial de ajedrez y también un gran periodista a nivel mundial”, afirmó durante la conversación, en la que expresó su interés por la comunicación social y los medios de información.

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Antes de finalizar, el joven aprovechó para enviar un mensaje de motivación a niños, jóvenes y adultos, a quienes invitó a luchar por sus sueños, no rendirse ante las dificultades y buscar siempre la felicidad. Su historia se convierte en un ejemplo del talento y la perseverancia de las nuevas generaciones colombianas, demostrando que no hay edad para construir grandes proyectos de vida.

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