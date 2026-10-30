Nequi advierte sobre cuatro señales de que está manejando mal su dinero

Llegar a fin de mes sin saber en qué se gastó el salario es una situación frecuente para muchos colombianos.

Ante este panorama, Nequi compartió cuatro señales que podrían indicar problemas en el manejo del dinero y algunas recomendaciones para mejorar las finanzas personales.

¿Cuáles son las cuatro señales que advierte Nequi sobre el manejo del dinero?

De acuerdo con la plataforma financiera, existen comportamientos cotidianos que pueden afectar el bolsillo, especialmente cuando no se lleva un control de los ingresos y gastos.

Estas son las cuatro señales que deberían tener en cuenta los usuarios:

No saber en qué se gastó el dinero: las compras pequeñas, los domicilios y las suscripciones pueden acumularse sin que las personas lo noten. Revisar periódicamente los movimientos permite identificar gastos innecesarios. Gastar sin organizar el salario: recibir la quincena y comenzar a utilizarla sin separar el dinero de las obligaciones puede ocasionar dificultades para pagar arriendo, servicios y otras necesidades. No tener ahorros para emergencias: una reparación inesperada o una urgencia médica pueden desajustar el presupuesto cuando no existe un respaldo económico. Descuidar la seguridad financiera: compartir contraseñas, ingresar a enlaces sospechosos o no verificar las transacciones aumenta el riesgo de perder dinero por posibles fraudes.

¿Qué recomienda Nequi para mejorar las finanzas personales?

Según la Encuesta de Capacidades Financieras de Colombia 2026, citada por Banca de las Oportunidades, el 66,2 % de los adultos realiza seguimiento a sus finanzas, mientras que el 61,1% ahorró durante los últimos 12 meses.

Ante este panorama, Nequi recomienda establecer un presupuesto mensual, separar recursos para emergencias y revisar constantemente los movimientos financieros.

La plataforma también recuerda que herramientas como los Bolsillos y el Colchón permiten organizar el dinero según diferentes necesidades.

Finalmente, aconseja desconfiar de mensajes que soliciten claves o códigos de seguridad, pues estos datos nunca deben compartirse con terceros.