Los casos específicos en los que su banco debe responder por retiros no autorizados: téngalo en cuenta

Los retiros no autorizados y las transferencias fraudulentas son una de las principales amenazas para las finanzas personales en la actualidad. Ante la sofisticación de las modalidades delictivas como el phishing, la clonación de tarjetas (skimming) y el suplantamiento de identidad, miles de usuarios se preguntan a diario si el banco está obligado a devolver el dinero sustraído.

La respuesta general es sí: las entidades financieras están obligadas por ley y regulación a responder por la seguridad de sus canales, salvo en situaciones excepcionales donde se demuestre negligencia grave del cliente.

Conocer los casos exactos en los que la responsabilidad recae directamente sobre el banco le permitirá actuar con rapidez, presentar los reclamos correspondientes de manera efectiva y exigir la restitución de sus fondos.

Casos específicos en los que el banco debe responder por su dinero

La clonación de tarjetas (Skimming) en cajeros o datáfonos es una de las primeras. Si le realizan retiros o compras físicas utilizando un duplicado de su tarjeta de débito o crédito mientras usted mantiene el plástico original en su poder, la entidad bancaria debe asumir la pérdida.

Los bancos tienen el deber de implementar tecnologías de seguridad (como chips electromagnéticos, bloqueos de seguridad y detectores en cajeros) que impidan la copia no autorizada de credenciales.

Además de ello, las vulneraciones a la plataforma digital o banca móvil del banco. Cuando los ciberdelincuentes logran ingresar a su cuenta debido a fallas de seguridad en la aplicación móvil, caídas del sistema o brechas en los servidores del banco, la responsabilidad es 100% de la institución. Las entidades deben responder por cualquier retiro o transferencia derivado de vulnerabilidades en sus propios canales digitales.

Por otro lado, la suplantación de identidad mediante SIM Swapping (sin validación adecuada) también entra en estas situaciones. El SIM swapping ocurre cuando un delincuente duplica su línea telefónica para recibir los códigos de verificación (SMS) del banco.

Si la entidad financiera autoriza transferencias o cambios de clave a través de este método sin exigir protocolos de autenticación reforzada (como validación biométrica o tokens dinámicos en app), el banco incurre en una falla de custodia y debe restituir los valores descontados.

Fallas en el protocolo de autenticación reforzada (MFA)

La normativa bancaria exige la aplicación del doble factor de autenticación para operaciones de alto riesgo o por encima de ciertos montos.

Si el banco procesa una transferencia inusual o de gran cuantía sin solicitar las confirmaciones requeridas por sus propios protocolos de riesgo, se considera una falla en la prestación del servicio.

Transacciones realizadas posterior al reporte de pérdida o robo

Desde el momento exacto en que usted notifica al banco la pérdida, robo o bloqueo preventivo de sus tarjetas o claves, toda operación posterior es responsabilidad absoluta del banco. La entidad debe contar con sistemas de bloqueo inmediato; cualquier retiro procesado tras el reporte formal debe ser reembolsado.

Las operaciones que rompen drásticamente con su perfil transaccional. Los bancos están obligados a mantener sistemas de monitoreo antifraude en tiempo real. Si se efectúan múltiples retiros seguidos en ubicaciones geográficas distantes o por montos atípicos a su comportamiento habitual y la entidad no activa alertas ni bloqueos preventivos, incurre en una omisión de sus deberes de diligencia y monitoreo.