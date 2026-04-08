¡Cambio CLAVE en el precio del dólar en el cierre de HOY 4 de agosto de 2026

El precio del dólar abrió este martes 4 de agosto de 2026 en 3.225,00 pesos, según estipuló el Banco de la República en su página web.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.230,44 pesos y logró su nivel más alto en más de una semana, exactamente desde el miércoles 22 de julio.

Sin embargo, la divisa estadounidense tuvo un cambio importante sobre la 1:00 de la tarde de este 4 de agosto y cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de agosto de 2026

El Banco de la República informó que el dólar cerró este 4 de agosto de 2026 en 3.197,100 pesos.

Es así como, realizando el comparativo con el precio de apertura, el descenso fue de 27,9 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.204,606 pesos.

¿Qué han afirmado los expertos tras la dinámica que ha tenido el dólar en Colombia?

“La semana pasada marcó un giro relevante en el comportamiento de los mercados. A pesar de que la escalada del conflicto en Medio Oriente continuó durante la semana, con el petróleo manteniéndose en niveles elevados, el mercado optó por enfocarse en los datos macro y en la lectura del comunicado del FOMC, generando una reacción positiva que se tradujo en un dólar más débil, menor volatilidad y las monedas emergentes apreciándose con fuerza”, afirma Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

“En el escenario favorable, la tasa de desempleo sube y el petróleo se consolida bajo los USD 82 por el cese al fuego. Así, el mercado podría reducir aún más las probabilidades de alza en septiembre y el USDCOP podría profundizar su apreciación hacia 3,080–3,120”, concluyó.