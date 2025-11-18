Anuncian día sin carro y sin moto en importante municipio cercano a Bogotá: así será la medida

Fusagasugá, uno de los municipios clave en Cundinamarca, vivirá un Día sin Carro y sin Moto que busca reducir la huella de carbono y promover la salud de sus ciudadanos.

La restricción vehicular se aplicará el próximo jueves 27 de noviembre de 2025, una fecha crucial para que los habitantes de este municipio cercano a Bogotá se sumen a la actividad física y los medios de transporte alternativos.

Así será la restricción en Fusagasugá

La iniciativa, impulsada por la Administración Municipal en cumplimiento del Decreto 103 de 2023, regirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., un rango horario que abarca la mayor parte de la jornada laboral y comercial.

El objetivo principal es "sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de movilizarse en modos de transporte sostenibles con el medio ambiente y promover la actividad física", según comunicó la Alcaldía.

Durante estas 14 horas, las calles de Fusagasugá se llenarán de actividades como recorridos en bicicleta y caminatas, además de la habilitación de rutas de transporte público para garantizar el flujo de los ciudadanos.

Las 20 excepciones clave para circular en Fusagasugá

Aunque la medida aplica para vehículos particulares y motocicletas, la Alcaldía definió un listado extenso de excepciones.

Entre ellas se encuentran los vehículos de servicio público, el transporte escolar debidamente identificado y los vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, etc.).

También podrán circular vehículos oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como carrozas fúnebres, entre otros...

¿Cómo solicitar el permiso para domiciliarios y periodistas?

La Administración Municipal estableció un proceso especial para ciertas categorías que requieren movilidad por razones de servicio, como es el caso de los comunicadores sociales y periodistas.

También aplica para vehículos vinculados a establecimientos de comercio que ofrezcan servicio de mensajería o domicilios.

Estos gremios deberán contar con previa autorización de la Secretaría de Movilidad. La Alcaldía dispuso un formato especial que debió ser radicado hasta el viernes 14 de noviembre junto a la documentación respectiva: Licencia de conducción, tarjeta de propiedad del vehículo, SOAT, cédula y Revisión Técnico Mecánica vigente.