CANAL RCN
Economía

¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025

Conoce cómo trasladar la matrícula de tu vehículo a Bogotá en 2025: requisitos, costos, pasos oficiales y razones para hacerlo antes de los nuevos cambios de pico y placa en 2026.

Matricula carro en Bogotá
Foto: VUS

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
04:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Trasladar la matrícula de un vehículo a Bogotá es un trámite que miles de conductores deberán considerar de cara a los cambios que aplicarán desde 2026 para quienes tengan placas registradas por fuera de la capital.

Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?
RELACIONADO

Bogotá fijó fecha: ¿desde cuándo regirá el pico y placa los sábados para vehículos no matriculados?

Mientras algunos buscan unificar sus procesos de movilidad, otros quieren evitar restricciones adicionales como los nuevos sábados de pico y placa, la nueva medida que decretó la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que este procedimiento se llama formalmente traslado de cuenta y se realiza a través de la Ventanilla Única de Servicios (VUS).

¿Qué requisitos necesitas para trasladar tu matrícula a Bogotá?

Antes de iniciar el trámite, debes asegurarte de cumplir con varios requisitos obligatorios. La VUS explica que es indispensable estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y tener los documentos del vehículo al día, incluyendo el SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero
RELACIONADO

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero

Además, debes estar “a paz y salvo” en multas de tránsito, y en algunos casos, presentar el impuesto vehicular del año en curso.

Estas condiciones ayudan a verificar que el vehículo se encuentra en regla y que puede ser ingresado al sistema de Bogotá sin inconsistencias.

Paso a paso: así se hace el traslado de matrícula vehicular hacia Bogotá

Según el instructivo entregado por Movilidad Bogotá, lo primero es acercarte al organismo de tránsito donde actualmente tienes matriculado tu vehículo y solicitar el traslado.

Luego, solo queda esperar a que esa entidad envíe la carpeta oficial a Bogotá. “Cuando haya sido recibida por Bogotá, una persona del Equipo de la Ventanilla Única de Servicios te informará”.

Una vez notificado, deberás agendar una cita en uno de los 19 puntos de la VUS. Allí podrás continuar el proceso llevando tu documento de identidad, entregando las placas antiguas —las cuales serán destruidas— y pagando el valor del trámite.

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero
RELACIONADO

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero

Según la VUS, para carros el tiempo de entrega de la nueva placa y licencia de tránsito es de aproximadamente dos días hábiles. En el caso de motos, suele estar disponible el mismo día.

¿Cuánto cuesta y por qué conviene hacerlo ahora?

Trasladar la matrícula hacia Bogotá tiene un costo aproximado de $400.200 para automóviles y $75.700 para motocicletas, valores que pueden variar según actualización oficial.

Así las cosas, cabe recordar que desde 2026, los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes y también aumentará en un 50 % el valor de la excepción del pico y placa solidario. Por eso, para muchos propietarios, adelantar el traslado podría significar ahorro y menos restricciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Muy pronto Colombia tendría desabastecimiento de electricidad y gas, advirtió Fedesarrollo

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo zodiacal hoy 14 de noviembre de 2025

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC aprueba integración entre Tigo y Movistar, pero con condiciones: hay beneficios y riesgos

Otras Noticias

Redes sociales

Luisa Fernanda W debutará como actriz de doblaje en Zootopia 2

La creadora de contenido anunció que será la voz en la próxima película de Disney.

Animales

Sujeto en Zipaquirá es captado en video mientras golpea a un perro: no sería la primera vez que lo hace

Habitantes del sector han tomado sus teléfonos para grabar las fuertes golpizas que el sujeto le propina al animal.

Rusia

Rusia insta a EE.UU. a frenar acciones que afecten a Venezuela: este fue el llamado

Dimayor

Dimayor confirma fechas y horarios oficiales de la fecha 1 y 2 de los cuadrangulares 2025-II

Contenido Patrocinado

¿Cuál es la mejor hora para comer arroz?