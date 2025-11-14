¿Cómo trasladar la matrícula de su carro a Bogotá? Requisitos, costos y pasos en 2025

Trasladar la matrícula de un vehículo a Bogotá es un trámite que miles de conductores deberán considerar de cara a los cambios que aplicarán desde 2026 para quienes tengan placas registradas por fuera de la capital.

Mientras algunos buscan unificar sus procesos de movilidad, otros quieren evitar restricciones adicionales como los nuevos sábados de pico y placa, la nueva medida que decretó la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que este procedimiento se llama formalmente traslado de cuenta y se realiza a través de la Ventanilla Única de Servicios (VUS).

¿Qué requisitos necesitas para trasladar tu matrícula a Bogotá?

Antes de iniciar el trámite, debes asegurarte de cumplir con varios requisitos obligatorios. La VUS explica que es indispensable estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y tener los documentos del vehículo al día, incluyendo el SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.

Además, debes estar “a paz y salvo” en multas de tránsito, y en algunos casos, presentar el impuesto vehicular del año en curso.

Estas condiciones ayudan a verificar que el vehículo se encuentra en regla y que puede ser ingresado al sistema de Bogotá sin inconsistencias.

Paso a paso: así se hace el traslado de matrícula vehicular hacia Bogotá

Según el instructivo entregado por Movilidad Bogotá, lo primero es acercarte al organismo de tránsito donde actualmente tienes matriculado tu vehículo y solicitar el traslado.

Luego, solo queda esperar a que esa entidad envíe la carpeta oficial a Bogotá. “Cuando haya sido recibida por Bogotá, una persona del Equipo de la Ventanilla Única de Servicios te informará”.

Una vez notificado, deberás agendar una cita en uno de los 19 puntos de la VUS. Allí podrás continuar el proceso llevando tu documento de identidad, entregando las placas antiguas —las cuales serán destruidas— y pagando el valor del trámite.

Según la VUS, para carros el tiempo de entrega de la nueva placa y licencia de tránsito es de aproximadamente dos días hábiles. En el caso de motos, suele estar disponible el mismo día.

¿Cuánto cuesta y por qué conviene hacerlo ahora?

Trasladar la matrícula hacia Bogotá tiene un costo aproximado de $400.200 para automóviles y $75.700 para motocicletas, valores que pueden variar según actualización oficial.

Así las cosas, cabe recordar que desde 2026, los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes y también aumentará en un 50 % el valor de la excepción del pico y placa solidario. Por eso, para muchos propietarios, adelantar el traslado podría significar ahorro y menos restricciones.