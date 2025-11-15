¿Cuánto vale un carro eléctrico en Colombia y qué tan cierto es que las baterías no duran?

En un mercado colombiano donde los vehículos eléctricos aún parecen un sueño lejano para buena parte de la población, la Feria del Automotor en Corferias abrió un nuevo capítulo.

Llegan a este evento modelos disponibles desde $56 millones, el mismo precio de un carro de gasolina de segmento A. Una cifra que, para muchos visitantes, es el primer golpe directo a la percepción de que un eléctrico es sinónimo de lujo.

La propuesta llega de la mano de Automotores Asia, distribuidor de JMC y JMEV en Colombia. Su gerente general, Noel Ardila, explicó que este año decidieron “salir de la fase de prueba” y lanzar oficialmente sus automóviles eléctricos en un mercado que está creciendo de forma exponencial con un precio competitivo como estrategia central.

RELACIONADO Así funcionará el nuevo pico y placa los sábados en Bogotá

El carro 0 kilómetros y 100% eléctrico más barato

El vehículo más económico, el JMV 2, ofrece 200 kilómetros de autonomía por $56 millones, lo mismo que un carro de gasolina de su tamaño. Le sigue el JMV 3, con 300 kilómetros de autonomía, por $65 millones, equivalente al precio de un hatchback de segmento B.

Y en la parte alta de la línea aparece un sedán eléctrico grande, que se venderá por debajo de los $100 millones, ubicándose al nivel de sedanes a gasolina más pequeños.

Lo que indica que la movilidad eléctrica para consumidores que ganan entre dos y tres salarios mínimos, un nicho que hasta ahora solo podía aspirar a eléctricos de más de $100 millones.

Rompiendo mitos de tener un vehículo eléctrico

La batería se acaba rápido y reemplazarla cuesta más que el carro

No es cierto. De acuerdo con Ardila, la degradación de la batería es de menos del 1% anual, lo que proyecta una vida útil de 15 a 20 años. Además, no es un bloque único: si un módulo falla, se reemplaza solo ese componente.

Hoy, cambiar una batería completa para un carro de $55 millones cuesta cerca de $8 millones, y ese precio seguirá bajando por la masificación mundial. “Hace dos años este mismo modelo valía $100 millones. La diferencia es solo economía de escala”, explicó.

No hay dónde cargar

Aunque el país todavía no tiene una red robusta de cargadores públicos, la mayoría de los usuarios no los necesita diariamente. Los vehículos JMEV pueden cargarse con un enchufe doméstico de 110 voltios.

Con un consumo promedio de 30 a 50 kilómetros al día, la recarga nocturna toma entre 2 y 3 horas. El costo anual para quien recorre 10.000 kilómetros es de $700.000 a $900.000, frente a los $3 millones que gastaría en gasolina.

Los mantenimientos son caros

Un eléctrico no tiene aceite, filtros, correas ni decenas de piezas móviles propias de un motor a combustión. Sus revisiones se centran en frenos y fluidos de refrigeración. “Los mantenimientos son mínimamente costosos y mucho más espaciados”, aseguró Ardila.

Un mercado que se prepara para despegar

La compañía espera vender 50 vehículos eléctricos solo durante los diez días de feria, un número que consideran realista pero determinante para demostrar el potencial del segmento. “Queremos vender lo que normalmente vendemos en un mes, pero en diez días”, dice Ardila.

Con precios competitivos, ahorros anuales de hasta $2 millones, exención de pico y placa y menores costos de mantenimiento, la movilidad eléctrica deja de ser un lujo futurista y se convierte en una alternativa viable. Quizás, por primera vez, la pregunta no es si Colombia está lista para los carros eléctricos: es si los mitos alcanzarán a frenar lo que ya parece un cambio inevitable.