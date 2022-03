Televisores, el producto más buscado en el día sin IVA en Market RCN

En lo corrido de este día sin IVA en Market RCN se encuentran en descuento los productos que están con este beneficio y ya hay un primer reporte de cómo ha avanzado la jornada en la tienda digital del canal.

Lea también: Entregan primer reporte de ventas del día sin IVA: van $93.000 millones

En este primer reporte queda claro que los colombianos están más interesados por productos de tecnología, como televisores, y también electrodomésticos, como las freidoras de aire.

Balance de Market RCN en el día sin IVA

Al igual que el resto de portales, desde las 12:00 a.m. de este viernes inició el beneficio de productos sin IVA seleccionados y entre las 6:00 a.m. a las 10:00 a.m. se presentó el pico más importante de usuarios y compras.

Lee también: Día sin IVA, en vivo: sigue los detalles de la jornada en directo

Hasta el momento los productos más buscados son los televisores y TV de Samsung de 55” UHD ha sido el más visto y más comprado. Pero también se han hecho búsquedas en los electrodomésticos pequeños como ventiladores, aspiradoras y freidoras de aire.

Mientras que, en comparación con el último día sin IVA de diciembre a esta misma hora, la tienda está al 51% por debajo en el acumulado, con aún toda la jornada por delante hasta las 11:59 p.m. de este viernes 11 de marzo.

Mira también: Cinco opciones de televisores en Market RCN para el Día sin IVA