Nariño podría quedarse sin combustible por suspensiones de la DIAN en el Puerto de Tumaco

Una serie de decisiones administrativas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) activaron las alarmas en el Puerto de Tumaco, advirtiendo que actuaciones recientes de funcionarios de la entidad no solo paralizaron operaciones clave, sino que podrían comprometer la seguridad energética de toda la región.

El conflicto estalló a mediados de noviembre, cuando el puerto realizaba un procedimiento rutinario, una exportación de aceite de palma. En plena operación, el sistema de la DIAN se deshabilitó súbitamente y reportó como causal el vencimiento de una póliza de garantía del concesionario.

Un inconveniente administrativo que, en condiciones normales, se resolvería con celeridad. Pero en este caso hubo una cadena de decisiones que fracturó la operación logística del departamento.

Las razones de las suspensiones de la DIAN en el Puerto de Tumaco

La DIAN, tras identificar la aparente causa de la situación, ofreció una habilitación temporal condicionada a la entrega de documentos adicionales: cartas de los exportadores y un informe sobre el impacto económico y social del cultivo de palma en Tumaco.

El puerto cumplió la solicitud y recibió la habilitación provisional. Además, se radicó una petición para una habilitación permanente y otra temporal que detallara las operaciones previstas hasta finalizar el año.

Finalmente, la DIAN terminó negando la habilitación temporal que habría recomendado. Lo hizo con argumentos jurídicos que, a juicio del operador portuario, no se ajustan a los requisitos normativos aplicables y exceden la competencia del funcionario a cargo, lo que generó la paralización completa de actividades esenciales, entre ellas el ingreso marítimo de combustibles.

El impacto de la paralización en el Puerto de Tumaco

El diseño del sistema de abastecimiento departamental depende exclusivamente de la llegada marítima de hidrocarburos por el Puerto de Tumaco. No existe un plan logístico alterno.

La interrupción, incluso momentánea, amenaza la continuidad del suministro energético, un servicio básico que sostiene desde el transporte público hasta la operación hospitalaria y comercial de la región.

La concesión portuaria presentó una acción de tutela alegando que las actuaciones de la DIAN vulneraron el derecho fundamental a la seguridad energética de la población.

La discusión escaló al terreno judicial y generó incluso actuaciones disciplinarias, luego de que el juez encargado del caso incumpliera los tiempos procesales establecidos para este tipo de decisiones.

La habilitación temporal está nuevamente en revisión en el nivel central de la DIAN, se espera que en los próximos días haya una respuesta satisfactoria para continuar con la operatividad del puerto.