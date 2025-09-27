Encuentran sin vida a uno de los uniformados desaparecidos tras naufragio en Tumaco

Uno de los uniformados desaparecidos tras el naufragio de una embarcación de la Armada, a 28 millas náuticas de Tumaco, fue hallado sin vida, en las últimas horas, según información revelada por la Tercera División del Ejército:

“Durante las labores de búsqueda adelantadas tras el naufragio ocurrido en zona costera de Mosquera, Nariño, fue encontrado sin vida nuestro soldado profesional José David Marmolejo Ferrer. El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado y expresa su más sentido de solidaridad a su familia, compañeros y amigos. Para su acompañamiento fue dispuesto un equipo interdisciplinario de apoyo integral, con el fin de brindar la atención necesaria en este difícil momento”.

Otro uniformado aún se encuentra desaparecido:

De acuerdo con la Tercera División, “las operaciones de rescate continúan de manera sostenida en la zona, para dar con el paradero de otro uniformado”, al que no lograron rescatar la madrugada del viernes, 26 de septiembre.

En la embarcación, 28 integrantes del Ejército, la Policía y la Armada realizaban una operación conjunta, en la que, en hechos que aún son materia de investigación, perdieron comunicación con la base.

“De inmediato, se activaron los protocolos y se desplegaron las unidades disponibles en el área, con el fin de establecer la ubicación del personal y la embarcación, hallándola volcada. Gracias a la rápida reacción de las tropas militares se logró rescatar a 26 de los 28 uniformados que se encontraban a bordo”.

Y, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado profesional José David Marmolejo, queda por encontrar un último uniformado, perdido en aguas del sector conocido como Francisco Pizarro.

Fuerzas Armadas se mantendrán en la búsqueda del último uniformado:

Tras el incidente que puso en riesgo la vida de quienes iban a bordo del bote de apoyo fluvial, la Brigada de Infantería de Marina Número 4 informó que en el área, se encuentran desplegadas “unidades de la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional para dar con el paradero” del último uniformado, del que no se conocen mayores detalles.