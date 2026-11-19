Una sola extracción puede distribuir millones de pesos entre miles de apuestas, aunque los participantes no necesariamente reciben la misma cantidad de dinero. Esto fue lo que ocurrió durante la más reciente jornada del Super Astro Luna, realizada el miércoles 18 de noviembre en Colombia.

El sorteo dejó un balance de 6.717 apuestas ganadoras, con premios que alcanzaron los $253.333.600, de acuerdo con las cifras publicadas por el operador.

Detrás de ese resultado se encuentran diferentes categorías de acierto, que permiten distribuir el dinero según las coincidencias obtenidas y el valor registrado en cada apuesta.

Ahora, la atención se concentra en la extracción de este jueves 19 de noviembre, cuando se conocerá una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Luna hoy 19 de noviembre de 2026

Según el calendario oficial, este jueves se realizó el sorteo 8309 del Super Astro Luna, correspondiente al acta 6008.

La extracción estuvo programada para las 10:50 de la noche, hora colombiana, y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Como referencia, el miércoles 18 de noviembre la combinación ganadora fue el número 7067, acompañado del signo Libra, correspondiente al sorteo 8308.

De acuerdo con el reporte del operador, esa jornada registró 17 apuestas ganadoras en la categoría de cuatro cifras, cuyos premios sumaron $59.682.000.

En la categoría de tres últimas cifras se contabilizaron 502 apuestas premiadas, con pagos por $92.384.000.

Por su parte, las dos últimas cifras representaron la mayor cantidad de aciertos, con 6.198 apuestas ganadoras y premios por $101.267.600.

¿Por qué el Super Astro Luna puede entregar premios a miles de apuestas en una sola noche?

La cantidad de apuestas ganadoras depende de las coincidencias registradas en las diferentes categorías del juego.

La principal corresponde a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal seleccionado durante la extracción.

Sin embargo, también existen premios para quienes coinciden con las tres últimas o las dos últimas cifras, siempre que cumplan las condiciones establecidas, incluido el signo ganador.

Esto explica por qué una jornada puede registrar miles de apuestas premiadas, aunque solamente una pequeña proporción corresponda a la combinación completa.

También es importante aclarar que el número de apuestas ganadoras no equivale necesariamente a la cantidad de personas beneficiadas, pues un participante puede registrar más de una apuesta.

El valor recibido depende del monto apostado y de la categoría alcanzada. En determinados casos, además, pueden aplicarse los descuentos legales correspondientes.

Para comprobar un posible premio, los participantes deben consultar la combinación oficial, verificar la fecha del sorteo y conservar el comprobante original.

El Super Astro Luna continuará su programación el viernes 20 de noviembre, con una nueva extracción prevista para las 10:50 de la noche.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.