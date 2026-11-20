El Ministerio del Trabajo dio a conocer el calendario para la concertación del salario mínimo 2027, siendo el punto de partida para lo que será una discusión que, como cada cierre de año, genera expectativa.

La mesa se instalará el viernes 27 de noviembre, cuando también se presente el PIB hasta el tercer trimestre y demás cuentas clave de la economía nacional. El diálogo se extenderá hasta el 15 de diciembre, siendo esta la fecha del primer vencimiento para la concertación.

¿Cuándo será la mesa de concertación?

Durante esos días, habrá también la publicación del IPC de noviembre y los participantes de la mesa darán a conocer sus propuestas. En caso de que no haya acuerdo para el 15 de diciembre, se puede convocar a jornadas extraordinarias.

El último plazo es el miércoles 23 de diciembre y, si tampoco hay luz verde, el alza del mínimo se dará vía decreto, tal y como ocurrió a finales de 2025. Ocho días después, el miércoles 30 de diciembre, es el plazo máximo para la expedición del decreto.

Si bien aún queda una semana para que comience la concertación, ya se han dado a conocer propuestas en diferentes sectores. Desde la academia, el Centro Javeriano de Competitividad expuso sus ideas.

¿Por qué no debería superar el 7 %?

Para los analistas, el incremento del salario mínimo no debería ser mayor a la inflación, por lo que propusieron que el techo sea 7 %. Con esta cifra, aseguraron que se podría evitar la expansión de la brecha entre el mínimo y la productividad laboral presente desde 2021.

En estos cinco años, el salario mínimo real subió 32 %, quedando lejos de la productividad, que solo ha sido del 4 % por hora trabajada. Así las cosas, consideraron que el salario mínimo debería quedar en $1.873.468, sin contar el auxilio de transporte.

Cabe mencionar que en este 2026, el Ministerio del Trabajo incluyó a la academia en la discusión, así como otros sectores.