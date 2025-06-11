Revelan los diez modelos de carros que podrían desaparecer pronto en el mercado: estos son sus precios
Sus fabricantes han tomado la decisión de dejar a un costado a estos modelos.
Noticias RCN
09:02 p. m.
La industria automotriz global atraviesa una de sus mayores transformaciones. La electrificación masiva, los cambios en las preferencias de los consumidores (especialmente la migración a los SUV) y la urgente necesidad de los fabricantes de simplificar sus líneas de productos están llevando a una purga de modelos tradicionales.
Diez nombres, algunos icónicos y con décadas de historia, se encuentran en la lista de coches que podrían desaparecer del mercado en los próximos años, a menudo sin un reemplazo directo con motor de combustión.
La tendencia es clara: los modelos que no se adapten al futuro eléctrico o que no generen un alto margen de beneficio están siendo sacrificados. Las marcas están reestructurando sus catálogos para concentrar recursos en plataformas eléctricas, más rentables y alineadas con las normativas ambientales.
Diez modelos de carros que desaparecerán
- Porsche 718 Boxster y 718 Cayman: Estos gemelos deportivos, aclamados por su manejo y motor central, finalizarán su producción con motor de combustión. Serán reemplazados por versiones completamente eléctricas.
Aunque el desarrollo enfrenta desafíos en el diseño del sistema de baterías, la marca de Stuttgart ha marcado su camino hacia la electrificación total de su gama deportiva de acceso.
- Audi A4: Tras el modelo 2025, el histórico Audi A4, un pilar del segmento sedán premium, dejará de producirse. La marca reorganiza su portafolio en una estrategia de electrificación que lo verá reemplazado temporalmente por el A5 en la gama de combustión, con el nombre "A4" reservado para un futuro modelo eléctrico.
En otros casos, la desaparición se debe a una mezcla de disminución de las ventas, un menor margen de beneficio en mercados clave o la estrategia de simplificación de la gama para reducir costos:
- Mercedes-Benz Clase A (Hatchback): Un modelo popular en Europa, pero que no alcanzó el mismo éxito en otros mercados. Mercedes busca reducir de siete a solo cuatro sus modelos compactos, enfocándose en alternativas más rentables. El Clase A no tendrá un sucesor planeado, lo que marca el fin de su línea.
- Ford Focus: El icónico compacto, que fue un superventas global durante décadas, ya ha visto el final de su fabricación en muchas regiones. Su retiro total responde a la estrategia de Ford de priorizar los SUV y los crossovers, abandonando los segmentos de turismos tradicionales menos rentables.
- Jeep Renegade: Su retirada se enmarca en la evolución de las preferencias del mercado hacia la electrificación. En la planta donde se produce, Stellantis prepara la recepción de un sucesor que será un eléctrico completo, priorizando las nuevas arquitecturas modulares.
- BMW X4: Este SUV coupé se despedirá después del modelo 2025. Su demanda ha disminuido en comparación con otros modelos de la marca, como el X2 y el X6. BMW prefiere mantener modelos con propuestas más diferenciadas dentro de su nutrida línea de SUV.
- Kia Soul: Lanzado en 2009, este crossover compacto y con un diseño peculiar concluirá su fabricación antes de 2026. Tras casi dos décadas y tres generaciones, se despide como un modelo accesible, pero que no encaja en la estrategia de electrificación que prioriza los modelos más grandes de la marca.
- Nissan Altima y 9. Nissan Versa: El futuro de los sedanes en el catálogo de Nissan está bajo revisión. El Altima dejará de fabricarse después del modelo 2025, cerrando tres décadas de producción. El Versa, uno de los vehículos más económicos, también es objeto de especulación para una posible salida en 2026, ya que la marca busca una renovación estratégica de sus modelos.
- Subaru Legacy: El sedán, en producción desde 1990 y reconocido por su tracción total, cesará su fabricación en 2026. Al igual que otros fabricantes, Subaru está reestructurando su catálogo para centrarse en sus populares modelos SUV, cerrando el capítulo de uno de sus modelos más emblemáticos.