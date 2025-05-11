CANAL RCN
Economía

Estos fueron los carros más vendidos de octubre en Colombia: ranking dejó sorpresas

El sector automotor volvió a dejar un balance positivo, estas fueron las marcas más vendidas.

Cayó estructura que estafó a más de 200 personas.
Cayó estructura que estafó a más de 200 personas. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
06:57 p. m.
El mercado automotor colombiano cerró octubre de 2025 con un repunte significativo, consolidando una tendencia de crecimiento que ha permitido al país superar la barrera de las 200.000 matrículas nuevas en lo que va del año.

Sin embargo, la batalla por el liderato mensual y el acumulado anual de ventas se ha reconfigurado, con Renault, Kia, Toyota y Mazda enfrascados en una contienda por la preferencia del consumidor.

Según el informe conjunto de Fenalco y la ANDI, el sector registró un aumento notorio en octubre, superando las cifras del año anterior, impulsado en gran parte por el crecimiento explosivo de los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos. No obstante, el principal titular del mes se centró en la sorpresa de los modelos más vendidos, donde la veteranía y la renovación se mezclaron en el podio.

Ranking de carros más vendidos en octubre

Tras varios meses de intensa competencia, el SUV compacto Renault Duster se coronó como el vehículo más vendido en octubre de 2025, con cerca de 990 unidades matriculadas.

Este modelo, conocido por su robustez y precio competitivo, demostró que la marca francesa mantiene una fuerte base de fidelidad en el país. El liderazgo mensual de Renault se vio reforzado por otros modelos estratégicos, como el renovado Logan y el nuevo crossover Kardian, que ya se posiciona entre los más buscados.

El segundo puesto fue para la Mazda CX-30, que con alrededor de 935 unidades, confirma el buen momento de la marca japonesa en el segmento de los SUV premium compactos.

Cerrando el podio mensual, el Kia Picanto se mantuvo firme como el rey de los urbanos, superando las 910 unidades, demostrando que el factor ahorro de combustible y la facilidad para la movilidad en ciudad siguen siendo prioritarios para muchos compradores.

Un dato notable en el mes es la caída en el top 5 de la Toyota Corolla Cross, líder indiscutible en varios meses del año, lo que generó un cambio en la dinámica de las ventas por modelo.

En contraste, modelos como el BYD Yuan Up, de propulsión eléctrica, y la camioneta de trabajo pesado Foton BJ, se destacaron por su alto volumen, reflejando la diversificación en las necesidades del mercado.

Novedades de ventas en octubre

En octubre, estos segmentos reportaron crecimientos cercanos al 90% y 80%, respectivamente, frente al mismo mes de 2024. Marcas como BYD y Suzuki se han beneficiado enormemente de esta tendencia, posicionando varios de sus modelos en los listados de eléctricos e híbridos más vendidos.

Además, el dinamismo del mercado se está descentralizando. Ciudades como Villavicencio, Mosquera y Montería han registrado los mayores crecimientos en la matrícula de vehículos nuevos, evidenciando una fuerte recuperación del consumo en las regiones.

