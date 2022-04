Director del Icetex responde: ¿Se volvió un banco? ¿el Estado podría condonar todos los créditos?

El futuro del Icetex y el funcionamiento de la entidad es un tema que preocupa e interesa a gran parte del país, pues se avecina un cambio de Gobierno y el financiamiento de la educación superior es un tema clave en el plan de los candidatos presidenciales.

Justamente, para referirse al tema, Noticias RCN habló con Manuel Acevedo, director del Icetex, quien se refirió al porvenir de la entidad, los créditos educativos y resolvió dudas frecuentes de algunos de los beneficiarios.

¿Icetex se volvió un banco que se lucra con los estudiantes?

“Hay que decir que el Icetex es una entidad del Estado, cuya misión es brindarle oportunidades de acceso a los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, dentro de su portafolio tiene líneas de créditos condenables, lo cual quiere decir que el joven cuando se gradúa no tiene que pagar, hay jóvenes que tienen tasa de interés subsidiada… Esto muestra que, si el 88% de los usuarios de los servicios no pagan la tasa de interés, pues mal podríamos llamar a la entidad como un banco”, dijo Acevedo.

¿El Estado podría condonar la totalidad de los créditos educativos?

“El Icetex en este momento está en el centro de la mesa sobre la discusión de las políticas de la educación superior. Si se condonan todos los créditos activos que hay con el Icetex, el monto de estos recursos es de 9 billones de pesos, que en este momento representan los desembolsos que la entidad ha hecho para que los jóvenes estudien, si no hay una fuente de ese tamaño que recupere ese valor, pues se tendría un escenario complejo para el país, tendríamos cerca de 300.000 jóvenes que no pueden estudiar en el siguiente semestre. La condonación total de los créditos del Icetex, solamente se puede dar en el escenario de que aparezcan 9 billones de pesos que sean entregados a la entidad para que de esa manera no tenga que suspender sus operaciones”, señaló.

¿Cuáles créditos son condenables en el Icetex?

“Los recursos de los créditos condenables del Icetex no son de la entidad, son recursos de entidades que realizan políticas públicas a través del Icetex, por ejemplo, dirigidos a los pueblos indígenas, jóvenes de las comunidades afrocolombianas, aquellos que desarrollan programas de tecnología e información… Los recursos de los diferentes ministerios permiten otorgar créditos condenables, a la fecha hay 516.000 jóvenes en esta modalidad”, precisó el director del Icetex.

¿Cuáles es el plan de alivios que actualmente está operando en el Icetex?

“En le periodo de pandemia, el Gobierno Nacional generó un plan de auxilios de gran envergadura, 160.000 familias fueron beneficiadas, pero venimos superando los estragos de pandemia, lo cual no significa que no haya jóvenes con dificultades en sus núcleos familiares… El plan de alivios que se creo en diciembre contempla que, en el evento que una persona se quedó sin empleo, pueden solicitar transitoriamente la interrupción de los pagos, también hay otros que están vinculados a la ley de borrón y cuenta nueva”.

“Hace un mes lanzamos una iniciativa dirigida a los usuarios, en la cual acompañamos a los jóvenes, gracias a alianzas con entidades públicas y privadas, que quieran hacer un cambio en su vida productiva”, finalizó.

