Distrito presenta borrador del decreto con el aumento del pasaje de TM: ¿En cuánto quedaría?

El documento estará disponible para comentarios hasta el 7 de enero.

Transmilenio.
Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

enero 01 de 2026
01:37 p. m.
Este 1 de enero, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer el borrador de decreto con el que aumenta el pasaje de Transmilenio. La decisión aún no es oficial y estará disponible para comentarios.

La propuesta del Distrito es un alza de 350 pesos, argumentando el impacto generado por el incremento del 23% para el salario mínimo. Cabe recordar que el Concejo aprobó un presupuesto para el FET por $3.295.264, partiendo de un incremento de 250 pesos.

Pasaje subiría 350 pesos, más de lo esperado

“El Gobierno decretó un incremento del salario mínimo (SMMLV) del 23%, valor superior al supuesto considerado en la modelación financiera que soportó la recomendación tarifaria (…) Esa variación constituye un hecho macroeconómico sobreviniente”, precisa el documento.

Dicho esto, la tarifa plena sería de $3.550. Es importante indicar que, tras analizar la situación, Transmilenio consideró que los 350 pesos eran necesarios de aumento.

“Fíjese la tarifa máxima del servicio de transporte masivo urbano de pasajeros en sus componentes troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP en TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($3.550)”, esta es la propuesta del Distrito.

¿Cuánto subió en 2025?

Desde el 18 de enero de 2025, el valor de Transmilenio fue de $3.200. Para ese momento, el incremento fue de 8.47%, estando por debajo del aumento que el Gobierno había decretado del 9.54%.

Cabe mencionar que también se puso en marcha TransMiPass, el cual es un paquete de pasajes que beneficia al bolsillo. Un usuario puede adquirir 65 pasajes por $160.000, los cuales deben utilizarse en un lapso de 30 días. El ahorro entonces sería de 23%, teniendo en cuenta el valor de 2025, aunque no incluye el transbordo.

