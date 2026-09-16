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Con lo que Colombia pagará de intereses en 2027 podrían construirse cuatro líneas del metro de Bogotá

La deuda del país alcanzó los 1.195 billones. Con lo cual, solo en intereses, Colombia tendrá que pagar 94 billones en 2027.

Lidis Ribón

septiembre 16 de 2026
08:55 p. m.
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Colombia se encuentra endeudada “hasta el cuello”. Durante la administración Petro la deuda aumentó en 400 billones de pesos, llegando a 1.195 billones. Una cifra que, según expertos, podría explicarse solo en época de crisis.

De momento, la deuda es tal que, en 2027, el país tendrá que pagar en intereses 94 billones de pesos, con lo que podrían pagarse otras cuatro líneas del Metro de Bogotá.

Así lo advirtió en diálogo con Noticias RCN el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño:

“El Metro de Bogotá cuesta 24 billones de pesos, mal contados, de este año. Nosotros podríamos, con lo que estamos pagando solo en intereses de deuda, pagar casi cuatro líneas del metro en un año. Por eso decimos que el país no es sostenible, porque hoy gastamos más de lo que recibimos”.

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¿En qué podría invertir el país lo que tendrá que pagar en intereses durante el próximo año?

Los 94 billones de pesos que el país tendrá que pagar en intereses por su inmensa deuda, en 2027, podrían ser utilizados para construir entre 200.000 y 250.000 viviendas.

Pero no es todo. Según Londoño, “el colegio más caro que se construyó en Bogotá, de esos modernos que se han hecho, costó 60.000 millones de pesos. Nosotros podríamos construir 1.500 colegios con esas mismas características, cada uno para 2.500 personas”.

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Se reduce el monto que el país podrá destinar a la inversión:

Según explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en 2027, Colombia, únicamente, tendrá 86 billones de pesos para invertir. Mientras, 155 billones serán destinados al pago de intereses y el aporte al capital.

“El ministro Miguel Gómez explicaba que Colombia recibe, al mes, 29 billones de pesos, pero gasta 40. Esos once billones adicionales son de deuda y nosotros no podemos seguir endeudándonos. No podemos seguir pagando con una tarjeta de crédito, porque habrá un día que se acabe el cupo y nos vamos a quebrar”, indicó Londoño.

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